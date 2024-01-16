Xiaomi представила Redmi Note 13 Pro 4G і Redmi Note 13 4G

Разом із глобальним релізом серії Redmi Note 13 компанія Xiaomi випустила два нові смартфони – Redmi Note 13 4G і Redmi Note 13 Pro 4G. Ці девайси призначені для тих, кому підтримка мереж 5G не потрібна.

Зрозуміло, 4G-версії також відрізняються від 5G-моделей за деякими характеристиками. Redmi Note 13 Pro 4G оснащений чипсетом Helio G99 з 8/12 ГБ ОЗП і 256/512 ГБ вбудованої пам’яті, а Note 13 4G – Snapdragon 685 з 6/8 ГБ ОЗП і 128/256 ГБ вбудованої пам’яті.

Обидва телефони оснащені 6,67-дюймовими AMOLED-екранами з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц і підекранним сканером відбитків пальців.

Redmi Note 13 Pro оснащений основною камерою Samsung ISOCELL HP3 з роздільною здатністю 200 Мп, що і версія Redmi Note 13 Pro 5G. Базовий Note 13 4G отримав камеру на 108 Мп. Обидві новинки також пропонують надширики на 8 Мп, макрооб’єктиви на 2 Мп і фронталки на 16 Мп.

Серед інших особливостей Redmi Note 13 Pro 4G і Note 13 4G – батареї ємністю 5000 мАг, Android 13 з MIUI 14 і вологозахист IP54. Прошка заряджається при 67 Вт, а звичайна версія – на 33 Вт.

Redmi Note 13 Pro 4G доступний за ціною $250 за версію 8/256 ГБ, а ціни Redmi Note 13 4G стартують зі $179 за 6/128 ГБ пам’яті.