Покупці Apple Watch Ultra скаржаться на дефект екрану годинника

Користувачі найдорожчих годинників Apple Watch Ultra поскаржилися на «ефект желе» при скролінгу екрану, повідомляє портал 9to5mac. При такому ефекті половина екрану оновлюється помітно повільніше, ніж інша, утворюючи тим самим драбинку.

Наприкінці 2021 року з подібною проблемою зіткнулися власники iPad mini 6. Однак, незважаючи на скарги користувачів, Apple заявила, що такий ефект є нормою.

На Apple Watch Ultra ефект желе можна помітити в тих же умовах, що і на iPad mini 6 – наприклад, при прокручуванні меню за допомогою коліщатка Digital Crown. При цьому скарг на Apple Watch Ultra поки що не дуже багато, особливо в порівнянні з iPad mini 6.

Редактор порталу 9to5mac припускає, що ефект желе більш помітний на Apple Watch Ultra, ніж на інших моделях Apple Watch тому, що флагманський годинник отримав більший екран і яскравіший дисплей. Обидва фактори роблять ефект більш вираженим.

Передбачається, що Apple не відреагує на скарги користувачів. У випадку зворотного зв’язку від компанії є шанс, що Apple назве таку поведінку годинника нормальною, як це було з iPad mini 6.