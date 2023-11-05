iPhone 15 Pro розплавився зсередини: в Apple Store його одразу замінили на новий

Через сильне нагрівання новітній флагманський смартфон iPhone 15 Pro може сам себе розплавити зсередини. Про один із таких випадків на форумі Reddit розповів користувач із юзернеймом Trulywenttospace.

Trulywenttospace розповів свою історію 3 листопада 2023 року. За словами користувача, цього дня він прокинувся рано вранці від запаху палаючого пластику. Досить швидко він зрозумів, що джерелом є його новий iPhone 15 Pro.

Trulywenttospace вважає, що смартфон повільно грівся і плавився протягом усієї ночі. У коментарях він уточнив, що пристрій при цьому просто лежав поруч із ним на ліжку і не був підключений до зарядки.

“Пішов в Apple Store о 10:00 ранку, щойно магазин відкрився. Вони [співробітники магазину] замінили смартфон на місці і сказали, що ніколи раніше з таким не стикалися”, – написав Trulywenttospace.

На підтвердження своїх слів користувач опублікував дві фотографії зламаного пристрою. На ній видно, як екран iPhone обвуглився з правого верхнього боку. Саме в цій частині девайса розташовується процесор A17 Pro.

Пост Trulywenttospace за кілька днів набрав на Reddit близько 5,5 тис. лайків і понад 700 коментарів.