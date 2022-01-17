5G сповільнюється по всьому світу: названо причини

Шоу закінчується, починається дійсність. Такою фразою можна узагальнити новину, про зниження середніх швидкостей у найсучаснішому на сьогоднішній день стандарті стільникового зв’язку – 5G. З іншого боку, це було відомо заздалегідь і аналогічні зміни були у всіх попередніх поколіннях.





У грудні компанія Ookla, відома своїм додатком для оцінки швидкості доступу в інтернет – Speedtest проаналізувала статистику вимірів у мережах 5G по всьому світу. За період із січня по жовтень 2021 року середня швидкість скачування (DL) склала трохи більше 166 Мбіт/сек.

Здавалося б це чимало, але рік тому за аналогічний період середні цифри – 206 Мбіт/сек. Ще більше уповільнення показали швидкості закачування (UL) з 29 до 21 Мбіт/сек відповідно. І це статистична похибка, а цілком логічна закономірність.

По-перше, мережі 5G отримують все більше навантаження зі зростанням кількості сумісних смартфонів, а також розширення покриття. Це цілком логічно, адже чим більше абонентів користуються спільним ресурсом – тим меншу швидкість отримає кожен із них.

По-друге, оператори впроваджують технології динамічного перерозподілу спектра між 4G і 5G, щоб абоненти отримували максимальні швидкості з урахуванням поточного покриття в конкретному місці, і навіть для раціональнішої утилізації спектра.

Проте представники Ookla все ще бачать потенціал для зростання швидкостей у 2022 році. Головним чином це може бути досягнуто рахунок розширення спектра в діапазоні вище 6 ГГц. Якщо ширина каналу 5G буде близька до максимальної (100 МГц), абоненти в зоні покриття отримають стабільні швидкості в районі 1 Гбіт/сек і більше, що може збільшити середні цифри.

Хоча віритися в це важко, тому що багато мереж 5G у багатьох країнах будуються в тому числі в звичних діапазонах 800-2600 ГГц, де швидкості трохи перевищують 4G.

Тим не менш, сама по собі цифра 166 Мбіт/сек вже захоплює. Такі швидкості недосяжні у більшості закритих офісних та домашніх мережах Wi-Fi, а також по дротовому з’єднанню. Вже зараз комерційні мережі 5G працюють у 112 країнах. Чекаємо, коли до цього числа приєднається і Україна.