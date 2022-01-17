Головні мінуси iPhone в порівнянні з Android

Зазвичай інтернет рясніє статтями в стилі «Чим Android гірший за айфон», але ми підемо «від зворотнього» і проаналізуємо ситуацію рівно навпаки.





В редакції GSMinfo є як iPhone, так і пристрої на Android – у наявності гаджети різних поколінь, тому є про що розповісти.

1. Кастомізація

Більшість смартфонів на Android можна кастомізувати буквально у всьому та навіть встановити сторонню прошивку.

З iPhone так не вийде – система абсолютно закрита і за замовчуванням немає повного доступу до файлової системи. Умільці давно вже випустили «джейлбрейк» для айфонів, але при його використанні втрачається гарантія та низка інших функцій девайсу.

2. Невдале гніздо зарядки та дата-кабель

Згідно статистиці, за один період активного використання iPhone з ладу в середньому два оригінальні дати-кабелі через механічні пошкодження. Смартфон на Android живуть в цьому плані набагато довше.

До того ж у iPhone можуть виникнути проблеми з передачею файлів, коли потрібного кабелю немає під рукою.

3. Платні програми

Часто буває так, що на Android програма йде як безкоштовна, а для iPhone вже платна. Причина тут у тому, що для розробників поріг входу до магазину додатків для iPhone дорожчий, ніж в Android. Звичайно, всі популярні програми є безкоштовними, але є те, за що потрібно платити.

4. Немає карти пам’яті і другої сім-карти

Єдиний спосіб розширити пам’ять iPhone – хмарне сховище. Але мінуса тут два — за це потрібно платити та мати високошвидкісний доступ до інтернету. З сім-картою проблема може бути вирішена використанням віртуальної eSIM, яка підтримує до 5 номерів одночасно.

5. Слабкий акумулятор

У порівнянні з флагманами на Android у айфона досить слабкий акумулятор по ємності. Це в більшій мірі актуально для смартфонів попередніх поколінь. А от автономності 13 Pro Max може позаздрити будь-який флагман на Android.

Мабуть, це найважливіші мінуси використання iPhone у порівнянні з Android. Ще можна відзначити високу вартість ремонту у разі будь-яких проблем.