Одразу кидають трубку: чому українські шахраї діють саме так

Хоча телефонні шахраї найчастіше намагаються обдурити жертву за допомогою різних схем, це не єдина причина їхніх дзвінків. Нерідко зловмисники самі скидають виклик, коли абонент знімає слухавку. Причин у таких дзвінків кілька – розберемо їх докладніше.

“Продзвон” потенційних жертв

Шахраї рідко шукають номери жертв вручну. Частіше вони купують готові телефонні бази, наприклад, “злиті” з різних джерел – баз даних компаній, сайтів, служб доставок тощо. Якщо шахраї тільки придбали таку базу, то насамперед її перевіряють на активність. Це означає, що зловмисники будуть обдзвонювати весь список номерів і чекати, чи відповість хтось. Якщо абонент узяв слухавку – перевірку закінчено, і шахраї скидають виклик. Сам же номер абонента позначається як “активний”.

Нерідко такі дії проводять не вручну, а за допомогою ботів. Базу номерів обдзвонюють за допомогою спеціальної програми, яка завершує виклик, коли той зараховується як прийнятий, тобто абонент знімає слухавку. Надалі на “активний” номер шахраї вже не телефонуватимуть із мовчазними викликами – після перевірки зловмисники починають вмикати в роботу шахрайські схеми, наприклад, дзвонити від імені співробітників банку, поліції та інших служб.

Дзвінки та скидання з платного номера

Інший спосіб роздобути гроші жертви – змусити її передзвонити на платний номер добровільно. Для цього шахраї орендують такий номер у мобільного оператора. Частину грошей за розмову відправляють провайдеру зв’язку, а іншу частину – власнику платного номера. Далі зловмисники масово обдзвонюють абонентів і скидають дзвінок, коли жертва піднімає слухавку. Шахраї розраховують на те, що абонент передзвонить на їхній номер з однієї з кількох причин:

Щоб дізнатися, хто дзвонив. Щоб не пропустити важливий дзвінок – деякі абоненти після скидання думають, що обірвався зв’язок, і передзвонюють самі. Таке відбувається часто, особливо якщо робота абонента передбачає дзвінки на його номер, наприклад, від потенційних клієнтів.

Нерідко телефонують і скидають уночі, щоб сонна людина з більшою ймовірністю не встигла тверезо оцінити ситуацію і передзвонила шахраям.

Що робити, якщо телефонують і скидають?

Шахрайських дзвінків складно позбутися, оскільки номер, що потрапив у базу зловмисників, буде і далі перепродаватися з одних рук в інші. Однак кількість дзвінків можна скоротити, якщо не відповідати на них. У більшості випадків шахраї телефонують заради “продзвону”, тому ігнорування виклику дасть зловмисникам зрозуміти, що номер неактивний. Дзвонити з перевіркою можуть кілька разів у різний час доби, тому ігнорувати виклики потрібно постійно – хоча б одного прийнятого дзвінка вже достатньо, щоб стати потенційною жертвою телефонних шахраїв.

Якщо абоненту часто телефонують із незнайомих номерів, наприклад, по роботі, то полегшити ситуацію допоможуть визначники. У магазинах застосунків можна знайти десятки програм, що виконують цю функцію – вони визначають, хто телефонує, яка в номера репутація та відгуки. При цьому перевірка здійснюється прямо під час дзвінка, а отже, абонент може швидко прийняти рішення, брати чи не брати слухавку, і не пропустить важливий виклик.