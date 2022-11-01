Додатки для проведення онлайн занять
В останні роки потреба в дистанційному навчанні вимушено зросла. Сплеск у її зростанні відбувся в 2020 році, коли планетою поширилась пандемія коронавірусу. Тоді навчальні заклади позакривались, аби мінімізувати ризики захворіти, а учні з вчителями перейшли на дистанційне навчання. Через це більшої популярності набули відеодзвінки, а замість звичного всім Skype на перший план вийшов Zoom – саме там в основному і проводили відеоуроки.
Але це далеко не єдиний додаток, який допомагав у навчанні. Їх можна поділити на три типи:
- Застосунки для відеоконференцій – програми, в яких безпосередньо проводяться уроки.
- Онлайн-дошки – додатки, в яких вчитель може демонструвати учням таблиці, схеми, формули тощо. Це сильно допомагає у засвоєнні нової інформації, бо вона сприймається не лише на слух, але й візуально.
- Додатки для проведення тестів. Оскільки на дистанційному навчанні не вдасться провести самостійну роботу в класичному її вигляді (наприклад, вчитель зачитує питання і треба написати літеру, яка позначає правильну відповідь), є цілий ряд програв, в яких викладач може сам скласти питання, а також варіанти відповідей.
Додатки для відеоконференцій
Для початку розглянемо основне – програми, завдяки яким вчитель може зв’язатись з усіма учнями класу та провести онлайн-урок.
- Zoom
Напевне, найпопулярніший додаток для проведення відеоуроків. Безкоштовне користування дає можливість проводити дзвінок тривалістю 45 хвилин – стільки триває шкільний урок. В програмі можна демонструвати екран, тож учні можуть дивитись матеріал, який для них підготував вчитель. Зручно виконана комунікація – для того, аби відповісти, учень має «підняти руку» (натиснути на кнопку). Якщо ж хтось заважає проводити урок, то вчитель може вимкнути його мікрофон.
- Microsoft Teams
Аналогічний застосунок, який має багато схожих функцій – інтерактивна дошка, можливість демонструвати матеріал зі свого комп’ютера тощо. Комунікація між учнями та вчителем здійснюється так само – необхідно натиснути «підняти руку», аби відповісти. Також є можливість вести мініконспект, який можна переглянути під кінець уроку.
- Skype
Класика для проведення відеодзвінків. Тут є можливість вести як текстовий чат, так і спілкуватись у відеоформаті, демонструвати свій екран. Втім, його функціонал не розвивався, тому він поступається іншим аналогам.
Також є додатки WhatsApp, Viber та Discord. У перших двох, на жаль, обмежена кількість людей, які можуть приєднатись до дзвінка. В Discord є чимало інструментів, аби проводити повноцінні відеоуроки, але якщо ви шкільний вчитель, то для того, аби зв’язатись з більш ніж 10 людьми одночасно, треба встановити платну версію.
Онлайн-дошки та програми для навчання
Для того, аби вчитель не просто читав інформацію з книжки чи інтернету, необхідно мати програми, в яких можна доступно її оформити. Їх можна поділити на дошки для малювання, зберігання нотаток, організації спільної роботи та створення інтерактивних плакатів.
- Padlet
Програма, створена для обговорення ідей. Тут і учні, і вчитель можуть вносити правки, а користуватись можна не лише текстом, але й використовувати зображення, відео чи звукові файли.
- Twiddla
Учні мають змогу спільно працювати в додатку, де можна додавати інформацію текстом, ілюстраціями, різними формулами тощо.
- Miro
Додаток містить підбірку шаблонів, які допоможуть структурувати матеріал. Тут можна малювати графіки та схеми, а також завантажувати таблиці, зображення тощо.
Додатки для тестувань
Звичайно ж, вчитель повинен мати змогу контролювати, як учні засвоюють знання. Для цього є чимала кількість додатків, в яких можна проводити тести.
- Kahoot
Платформа, на якій можна створювати інтерактивні тести, опитування та завдання для перевірки засвоєння матеріалу в ігровій манері. Для питань можна підбирати відео чи зображення на свій смак, а в кінці додаток створює рейтинг серед учнів, базуючись на кількості правильних відповідей.
- Quizlet
Застосунок, в якому у форматі гри можна перевірити, як учні знають терміни. Вчитель має написати їх та означення, а учні – підібрати правильну відповідь.
Загалом, вміння йти в ногу з трендами – важливе вміння для сучасного вчителя. Навчитись користуватись додатками, які полегшать сприйняття інформації в форматі онлайн дадуть йому перевагу перед викладачами старого загартування.
Підготовлено за підтримки маркетплейса БУКІ
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