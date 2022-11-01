У Google Play з’явилося кілька небезпечних Android-вірусів

У Google Play з’явилися відразу п’ять шкідливих програм, які після встановлення завантажують на смартфони віруси для крадіжки доступу до банківських програм. Про це повідомляють фахівці з інформаційної безпеки компанії ThreatFabric.

Шкідливі програми з’явилися у Google Play у 2022 році. Усі вони маскувались під корисні утиліти на кшталт файл-менеджерів, додатків для запису розмов, календарі та не тільки. За кілька місяців сумарно їх завантажили понад 130 тис. разів.

Після встановлення програми під різними приводами пропонували жертвам завантажити оновлення, в яких ховалися віруси. Для припинення пильності деякі програми переадресовували користувачів на фішингові сайти, оформлення яких імітувало Google Play.

Всі виявлені віруси використовувалися зловмисниками для отримання доступу до банківських програм. При запуску банківських клієнтів віруси виводили поверх інтерфейсу програм вікно авторизації. Жертви, не підозрюючи каверзи, вводили логіни з паролями і тим самим передавали їх зловмисникам.

Скільки людей постраждали від нової кампанії кіберзлочинців, не повідомляється. Однак у ThreatFabric стверджують, що цілями шкодочинів стали понад 230 банківських та криптовалютних додатків для користувачів з Італії , Великобританії , Іспанії , Німеччини , Австрії , Польщі , США , Австралії , Франції та Голландії .