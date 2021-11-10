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Microsoft анонсувала нову ОС Windows SE

Спрощена версія ОС призначена для недорогих ноутбуків, які часто використовуються школярами та студентами.

10.11.2021
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У новій версії ОС Microsoft зосередилася на простоті та оптимізації роботи системи на більш повільному та недорогому устаткуванні. У Windows 11 SE немає Microsoft Store для встановлення програм, але з її допомогою вдасться розгорнути Win32 та універсальні програми. Про це пише GizmoChina.


Ноутбуки з інстальованою Windows 11 SE будуть поставлятися такими компаніями, як Dell , HP , Acer і ASUS.

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ОС підійде до навчальних закладів. Адміністратори мають винятковий контроль над тим, які програми встановлюються та запускаються на ноутбуках з Windows 11 SE через Microsoft Intune для освіти.

Це не вперше, коли Microsoft запускає урізану версію звичайної операційної системи Windows. Раніше компанія випустила Windows 10 S, створену для викладачів, учнів та IT-адміністраторів, які не мають часу возитися з встановленням оновлень, захистом, виявленням вірусів. У ній немає деяких опцій, але збережено знайомий інтерфейс.

Технічний гігант також працював над ще однією версією ОС, яка отримала назву Windows 10X. Під час розробки наголошували на пристрої з двома екранами, але в кінцевому підсумку продукт був скасований , а ряд функцій з Windows 10X потрапив у звичайну «десятку».

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10.11.2021
1 хвилина на прочитання

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