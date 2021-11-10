Microsoft анонсувала нову ОС Windows SE
Спрощена версія ОС призначена для недорогих ноутбуків, які часто використовуються школярами та студентами.
У новій версії ОС Microsoft зосередилася на простоті та оптимізації роботи системи на більш повільному та недорогому устаткуванні. У Windows 11 SE немає Microsoft Store для встановлення програм, але з її допомогою вдасться розгорнути Win32 та універсальні програми. Про це пише GizmoChina.
Ноутбуки з інстальованою Windows 11 SE будуть поставлятися такими компаніями, як Dell , HP , Acer і ASUS.
Це не вперше, коли Microsoft запускає урізану версію звичайної операційної системи Windows. Раніше компанія випустила Windows 10 S, створену для викладачів, учнів та IT-адміністраторів, які не мають часу возитися з встановленням оновлень, захистом, виявленням вірусів. У ній немає деяких опцій, але збережено знайомий інтерфейс.
Технічний гігант також працював над ще однією версією ОС, яка отримала назву Windows 10X. Під час розробки наголошували на пристрої з двома екранами, але в кінцевому підсумку продукт був скасований , а ряд функцій з Windows 10X потрапив у звичайну «десятку».
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