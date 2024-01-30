Кінець епохи: Microsoft видалила WordPad із Windows

Додаток уже давно не оновлювали, і його буде видалено в найближчому оновленні Windows. Текстовий редактор WordPad встановлювався разом з операційною системою Windows з 1995 року. Він є найпростішим текстовим редактором із форматируемим текстом, у нього можна вставляти посилання і файли.

Тривалий час WordPad не можна було видалити – можливість зробити це через панель управління з’явилася тільки в лютому 2020 року. У Microsoft пропонують користувачам відкривати документи у форматах .doc і .rtf за допомогою Microsoft Word, а нотатки з розширенням .txt – “Блокнотом”.

Раніше Microsoft випустила оновлення операційної системи Windows 11, у якому було перероблено інтерфейс встановлення ОС і додано функцію поліпшення якості голосу користувача під час відеодзвінків, було покращено “екранний диктор”. Також у компанії почали тестувати запуск ШІ-помічника Copilot за замовчуванням у Windows 11.