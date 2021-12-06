У власників неліцензійних версій Windows почали красти гроші з гаманців

Популярний активатор піратських версій Windows та Office KMSpico заражає комп’ютери шкідливою програмою, яка викрадає дані криптовалютних гаманців. Про це повідомляє портал BleepingComputer.





Виявили вірус спеціалісти Red Canary. Троянець містить архів 7-Zip, що саморозпаковується, в якому зберігається як сам емулятор сервера, так і зловред Cryptbot. При цьому шкідлива програма прихована від антивірусів.

Повідомляється, що Cryptbot збирає дані з криптогаманців Atomic, Ledger Live, Coinom, браузерів Avast Secure, Opera, Google Chrome та інших популярних програм.

За даними Red Canary, KMSPico використовується багатьма IT-відділами для активації неліцензійних систем.