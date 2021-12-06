Softnews

У власників неліцензійних версій Windows почали красти гроші з гаманців

06.12.2021
Менше хвилини

Популярний активатор піратських версій Windows та Office KMSpico заражає комп’ютери шкідливою програмою, яка викрадає дані криптовалютних гаманців. Про це повідомляє портал BleepingComputer.


Виявили вірус спеціалісти Red Canary. Троянець містить архів 7-Zip, що саморозпаковується, в якому зберігається як сам емулятор сервера, так і зловред Cryptbot. При цьому шкідлива програма прихована від антивірусів.

Новини по темі

Повідомляється, що Cryptbot збирає дані з криптогаманців Atomic, Ledger Live, Coinom, браузерів Avast Secure, Opera, Google Chrome та інших популярних програм.

За даними Red Canary, KMSPico використовується багатьма IT-відділами для активації неліцензійних систем.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


06.12.2021
Менше хвилини

Новини по темі

windows 11

Windows 11 отримала функцію, що заважає поставити браузер Chrome

03.12.2021

Windows 11 мало кому потрібна, українці не поспішають переходити на новинку

03.12.2021

Як легко вимкнути або перезавантажити iPhone 12, 11, X, 8, 7

02.12.2021

Названі найкращі ігри для Android

01.12.2021
Back to top button