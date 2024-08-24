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Українцям почали приходити повідомлення про видалення акаунту в Telegram

GSMinfo24.08.2024

Шахраї продовжують знаходити нові способи заволодіти чужими акаунтами в Telegram. На перший погляд може здатися, що обліковий запис у месенджері мало чим цікавий зловмисникам. Однак такий обліковий запис – це потенційне джерело доходу: його можна використовувати для підписок, реклами, попросити у друзів фінансової допомоги тощо.

Нова хитрість дісталася і до України. Шахраї прикидаються співробітниками служби техпідтримки і зв’язуються з користувачами Telegram під приводом запобігання видалення їхнього акаунта.

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Отримавши повідомлення про заяву на видалення, що нібито надійшла, багато користувачів, природно, хочуть зберегти свій акаунт. Зловмисники пропонують перейти за посиланням на фальшивий сайт, де потрібно ввести номер телефону і код безпеки.

УВАГА Запит на видалення облікового запису

Andriy, зроблено запит на видалення облікового запису Telegram 24/08/2024 о 12:50:00 UTC, прив’язаного до номера телефону +380506 *** ***.

Якщо це зробили не ви, будь ласка, відхиліть запит, перейшовши за наступним посиланням:

[посилання]

Якщо ви не відхилите запит, ваш обліковий запис буде видалено разом із всією перепискою, файлами та контактами протягом 12 годин.

З повагою, Команда Telegram

Після цього доступ до акаунту опиняється в руках шахраїв. Будьте пильні: справжня техпідтримка ніколи не попросить у вас таку інформацію.

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GSMinfo24.08.2024
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