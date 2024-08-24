Українцям почали приходити повідомлення про видалення акаунту в Telegram

Шахраї продовжують знаходити нові способи заволодіти чужими акаунтами в Telegram. На перший погляд може здатися, що обліковий запис у месенджері мало чим цікавий зловмисникам. Однак такий обліковий запис – це потенційне джерело доходу: його можна використовувати для підписок, реклами, попросити у друзів фінансової допомоги тощо.

Нова хитрість дісталася і до України. Шахраї прикидаються співробітниками служби техпідтримки і зв’язуються з користувачами Telegram під приводом запобігання видалення їхнього акаунта.

Отримавши повідомлення про заяву на видалення, що нібито надійшла, багато користувачів, природно, хочуть зберегти свій акаунт. Зловмисники пропонують перейти за посиланням на фальшивий сайт, де потрібно ввести номер телефону і код безпеки.

УВАГА Запит на видалення облікового запису Andriy, зроблено запит на видалення облікового запису Telegram 24/08/2024 о 12:50:00 UTC, прив’язаного до номера телефону +380506 *** ***. Якщо це зробили не ви, будь ласка, відхиліть запит, перейшовши за наступним посиланням: [посилання] Якщо ви не відхилите запит, ваш обліковий запис буде видалено разом із всією перепискою, файлами та контактами протягом 12 годин. З повагою, Команда Telegram

Після цього доступ до акаунту опиняється в руках шахраїв. Будьте пильні: справжня техпідтримка ніколи не попросить у вас таку інформацію.