Samsung перейде на нікому не відому ОС і розпрощається з Android

У найближчому майбутньому Samsung може припинити випуск пристроїв на платформі Android і віддати перевагу Fuchsia OS. Це ще один витвір Google, який за п’ять років розробки доріс лише до бета-версії. Тим не менш, Fuchsia OS вміє запускати Android-програми, так що перехід на неї може виявитися більш-менш безболісним для користувачів.





Шляхи з Android розходяться

Компанія Samsung може відмовитись від використання ОС Google Android у всіх своїх розумних пристроях, пише портал Phone Arena. В даний час на цій ОС працює абсолютна більшість смартфонів та планшетів корейського вендора.

Альтернативою найпопулярнішої у світі мобільної платформи може стати ще одне дітище Google, відоме під назвою Fuchsia OS. Це нова мобільна операційна система, яку Google створює щонайменше з серпня 2016 р., і яка нині майже ніде не застосовується, оскільки існує лише в бета-версії.

Іншими словами, Fuchsia OS поки що просто не готова стати повноцінною ОС Android. Про те, що в її бік дивиться техногігант Samsung, повідомили одразу два джерела – відомий інформатор Ice Universe та аналітик Дохюн Кім (Dohyun Kim). Про це вони написали у своїх Twitter-блогах.

Чим саме Fuchsia OS зацікавила Samsung, поки що неясно. Компанія лідирує на ринку Android-смартфонів, при тому як у світі, так і в Україні, а також займає чималу частку в сегменті планшетних комп’ютерів, поступаючись лише Apple. Як позначиться відмова від звичної мільярдам людей платформи на її продажах покаже лише час.

Поступовий перехід

Дохюн Кім вважає, що перехід з Android на Fuchsia OS займе у Samsung кілька років, але не уточнює, як довго він може розтягнутися. Як і Android, новий витвір Google призначений для роботи на широкому спектрі пристроїв, включаючи мобільну електроніку, автомобілі та домашню техніку.

В аналогічному напрямку розвиває свою власну операційну систему Harmony OS і компанія Huawei. В 2022 р. ця універсальна ОС вийде за межі Китаю, з’явиться в Україні та оновиться до версії 3.0. Чому Samsung обрала Fuchsia OS замість неї, залишається загадкою.

Додамо, що Samsung має власну платформу Tizen OS. Компанія намагалася випускати смартфони на її основі, але попит на них виявився нульовим.

Таємнича операційна система Google

Незважаючи на те, що робота над Fuchsia OS триває понад п’ять років, інформації про неї, як і раніше, небагато. Лише у березні 2021 р. Google заявила про готовність до її відкритого тестування та випуску її бета-версії. Наприкінці травня 2021 р. власники розумних дисплеїв Nest Hub першого покоління отримали можливість встановити її на цей гаджет.

Через півроку список підтримуваних Fuchsia OS пристроїв змін не зазнав. Самі Next Hub продаються лише в дуже обмеженій кількості країн, і Україна до них не входить.

Серед головних переваг Fuchsia OS перед Android розробники називають набагато спрощений процес її оновлення. Це дуже важливий момент, оскільки екосистема Android дуже фрагментована.

За вихід прошивки на новій версії Android відповідають безпосередньо виробники пристроїв, тому що систему потрібно адаптувати буквально на кожному гаджеті окремо. У результаті багато вендорів наче забувають про необхідність оновлення гаджетів. За даними StatCounter, на листопад 2021 майже 14% всіх Android-пристроїв у світі працювали на застарілій Android 9, а Android 10 працювала на 28,29% пристроїв. Число пристроїв на базі новітньої Android 12, що вийшла ще на початку осені 2021 р., поки що настільки мале, що навіть не входить у статистику.

Головне питання заздалегідь закрите

Основна складність при переході на нову програмну платформу завжди полягає навіть не в необхідності її освоєння, а у наявності програм під неї. Наприклад, це може охолодити бажання Windows-користувача випробувати Linux.

Те саме стосується і виробників пристроїв. Так, Huawei, переводячи свої смартфони на Harmony OS, попередньо запустила магазин додатків AppGallery і поступово заманювала в нього розробників, щоб на момент міжнародного релізу вона мала достатню кількість потрібних користувачам програм.

Щоб оцінити можливості бета-версії Fuchsia, потрібно спочатку витратитись на Next Hub першого покоління

З Fuchsia OS, очевидно, цю проблему вирішено заздалегідь. Як повідомляв GSMinfo, ще на початку 2019 р. розробники навчили її запускати Android-додатки. Це означає, що, в теорії, під новою операційною системою запрацюють всі утиліти з каталогу Google Play. Як сильно розробники просунулися у цьому напрямі за три роки, залишається невідомим.

Однак підтримку Android-програм не можна вважати панацеєю. Як показала практика, вона абсолютно не гарантує, що користувачі гідно оцінять нову ОС і не віддадуть перевагу якійсь іншій платформі, яка вже давно на ринку. Так сталося ще однією системою Google – Chrome OS. Android-додатки в ній працюють з червня 2016 р., але на грудень 2021 р. її частка на світовому ринку всіх існуючих операційних систем прагне нуля і становить 1,13% (статистика StatCounter на листопад 2021 р.). В Android цей показник дорівнює 39,32%, у Windows – 32,29%, а третє місце займає iOS з 16,8%.