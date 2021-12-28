Samsung хоче відмовитись від Android: смартфони переведуть на Fuchsia OS

Відразу два авторитетні інсайдери повідомили, що компанія Samsung має намір відмовитися від Android на своїх смартфонах. Як передбачувану заміну називають Fuchsia OS. Навіщо це потрібно корейцям і як здійснюватиметься перехід? Давайте розберемося.





Що таке Fuchsia OS?

Fuchsia – ще один проект Google, над яким IT-гігант працює з 2016 року. Ця операційна система має відкритий вихідний код і побудована на мікроядрі Zircon. З такою архітектурою вона краще адаптується під різні гаджети (браслети, годинники, розумні екрани, ноутбуки тощо), швидше оновлюється і потребує менше ресурсів для роботи, ніж Android.

Незважаючи на те, що робота над Fuchsia OS ведеться вже давно, повноцінною альтернативою Android вона стане ще не скоро. Зараз система знаходиться на стадії бета-тестування і проходить обкатку на розумних екранах Google Nest Hub першого покоління, більше жодних пристроїв з Fuchsia на ринку немає.

Навіщо Samsung потрібна Fuchsia OS?

У переході смартфонів Galaxy на нову платформу зацікавлена не лише сама Samsung, а ще й Google. Корпорація хоче продемонструвати всі переваги мікроархітектури Fuchsia OS, на якій зможуть працювати різні гаджети, компанії зможуть витрачати менше зусиль на їх оновлення, а самі користувачі навіть не помітять особливої ​​різниці з Android.

Це не перша подібна практика на ринку. З таких причин розвитком своєї Harmony OS займається і Huawei.

Як здійснюватиметься перехід?

Якщо перехід на Fuchsia OS все ж таки відбудеться, власникам смартфонів Samsung не варто боятися кардинальних змін. Нова система підтримує Google Play і дозволяє запускати всі сервіси та програми, спочатку розроблені для «зеленого робота». Що стосується інтерфейсу, ймовірно, корейці просто адаптують власну оболонку OneUI під Fuchsia OS, і навіть зовні система виглядатиме звичним чином.