Блогер створила АІ-версію себе, щоб говорити з чоловіками про секс за $1 за хвилину

Блогер та інфлюенсер Керін Маржорі створила віртуальну версію себе за допомогою технології штучного інтелекту та продає спілкування з нею своїм передплатникам. Про це повідомляє портал Daily Mail .

Віртуальний клон CarynAI здатний підтримувати «еротичні бесіди» та обговорювати секс лише за $1 за хвилину. 23-річна блогерка стверджує, що CarynAI має «унікальний голос і неповторний характер», що викличе відчуття розмови зі справжньою дівчиною.

Після запуску ШІ утворилася черга очікування на 26 годин із понад 5 тис. охочих поспілкуватися з копією Маржорі. «Оскільки я стала першим інфлюенсером, який запустив щось подібне, то змогла встановити таку ціну, яку захотіла, — заявила блогер у коментарі для Daily Mail. — ШІ дуже дорогий в управлінні, здається, ніби ми повернулися в ті часи, коли флешка на 32 ГБ коштувала дуже дорого. Я планую зрештою знизити ціну або зробити ШІ безкоштовним для моїх найвідданіших фанатів».

Маржорі вірить, що бот зможе заробляти до $5 млн щомісяця, якщо 20 тис. її фоловерів оформлять передплату.