Незабаром українці зможуть одружуватися онлайн за допомогою додатку “Дія”, де церемонії будуть проводитися за допомогою відеозв’язку, про що повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, у Telegram.

Уряд схвалив постанову, яка дозволяє укладати шлюби онлайн, дозволяючи парам одружуватися безпосередньо через додаток “Дія”, поділився Федоров. Ця ініціатива має особливе значення для військовослужбовців та тих, хто розділений відстанню через війну.

Процедура передбачає, що працівник ДРАЦСу укладатиме шлюб через відеозв’язок, а наречені засвідчуватимуть автентичність своїх документів за допомогою сервісу Diia.Signature.

Це нововведення є значним стрибком у сфері державних послуг, пропонуючи швидкий, зручний та простий спосіб укласти шлюб, який можна порівняти з Лас-Вегасом за ефективністю, але який є унікальним завдяки інтеграції з платформою Дія.