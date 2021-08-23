Вийшла нова Windows 11, яку дуже просто завантажити і встановити

Корпорація Microsoft офіційно випустила Windows 11 у вигляді ISO-образів, які дозволяють встановлювати операційну систему “з чистого аркуша”.





Образ ISO можна записати на завантажувальний флеш-накопичувач (використовуючи, наприклад, Media Creation Tool ) і потім встановити з нього Windows 11 на комп’ютер, де немає ніякої операційної системи. До цього Windows 11 поширювалася лише у вигляді бета-поновлення для “десятки”.

ISO-образ Windows 11 build 22000.132 можна скачати безкоштовно з сайту Microsoft (знадобиться обліковий запис Microsoft). Однак, як пише Neowin , частина нововведень, про які оголосила компанія під час презентації, до сих пір не реалізована – наприклад, підтримка Android-додатків.