Windows XP навчилися запускати на Vision Pro від Apple

Розробники емулятора UTM опублікували в X (колишній Twitter) відео з демонстрацією запуску Windows XP на гарнітурі Vision Pro у віртуальному середовищі.

За словами розробників, вони змогли запустити Windows XP у середовищі visionOS, проте вони ще мають реалізувати підтримку введення. Тому поки в програмі не передбачено можливості взаємодії із запущеним у віртуальному середовищі Windows.

Сама гарнітура Vision Pro поки що не надійшла у продаж, проте розробники visionOS змогли протестувати свою програму в емуляторі, доступному авторам додатків для нової гарнітури Apple .

UTM — це програма для віртуалізації, за допомогою якої користувачі можуть запускати Windows, Linux і навіть MacOS на iPhone, iPad або Mac. В AppStore неможливо завантажити UTM, оскільки Apple забороняє публікацію програм для віртуалізації на iOS у своєму магазині. Охочі протестувати Windows на своїх iPhone можуть скористатися альтернативними способами завантаження, такими як AltStore або TestFlight.

Гарнітура Vision Pro надійде у продаж у США на початку 2024 року за ціною від $3,5 тис.