Українцям розповіли про те, як увімкнути «режим бога» у Windows 10/11

В операційній системі Windows стільки налаштувань, що навіть досвідчений користувач може заплутатися або забути, де вони розташовані. У Windows 10 частина параметрів знаходиться в панелі керування, а інша частина доступна через розділ параметрів.





До того ж, пошук за налаштуваннями також бажає кращого. Розкажемо вам про те, як увімкнути “god mode” у Windows 10/11.

Що це?

Так званий «режим бога» є створенням секретної папки, при відкритті якої вам будуть доступні практично всі налаштування ПК на одному екрані. Не потрібно буде копатися, щоб знайти ту чи іншу опцію – досить просто клікнути по цій папці або ввести назву в пошуковий рядок.

Вийде ось так:

Як створити?

Дуже просто. У будь-якій папці або на робочому столі створюємо директорію і як назву вписуємо:

.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

У нас вийде значок, який потім перейменовуємо на будь-яку назву, наприклад «Всі налаштування Windows». За фактом, у цій папці будуть лише ярлики на налаштування операційної системи. Не бійтеся створювати такий режим – це не шкодить комп’ютеру. Але потрібно бути обережними, якщо ви зібралися щось у налаштуваннях поміняти — краще запам’ятовувати де і що змінювали.

Даний спосіб допомагає краще вивчити комп’ютер і відвідати різні налаштування як досвідченому користувачеві, так і новачкові. Для тестування можна ввести в пошуковий рядок фрази, наприклад, «звук» або «екран» і переглянути, які параметри вам будуть доступні.

За аналогією можна створити багато різних фішок за допомогою так званого ідентифікатора GUID, який ми вводили в ім’я папки.