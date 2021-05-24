Як зробити ракету з Xiaomi: секретна настройка

Смартфони Xiaomi під управлінням прошивки MIUI – це палиця в двох кінцях, вони одночасно хороші через унікальні функції, але при цьому і погані, завдяки своїй загальній «забагованності». Можна поліпшити перше або виправити друге, якщо активувати на телефоні «професійний режим», однак робити це потрібно правильно, щоб не створити ще більше неприємностей.





Як активувати даний режим і що це дасть

«Професійний режим», або ж «режим розробників», є цікавою опцією для досвідчених користувачів, які бажають самостійно виправити деякі неполадки свого телефону. Спочатку він прихований, щоб володілець не посилив купу проблем, які породжує MIUI. Активувати його просто:

переходимо в опцію «Про телефон» в «Налаштуваннях»;

вибираємо пункт «Номер збірки», після чого натискаємо на нього кілька разів (потрібно тапнути близько семи разів);

режим розробника включений.

В даному режимі досвідчені користувачі можуть самостійно налаштовувати деякі пункти роботи пристрою. У деяких випадках це дозволяє усунути проблеми, які трапляються з телефонами під MIUI індивідуально.

Якщо вам не потрібні подібні можливості, але ви хочете зробити свій телефон крутішим, то вам варто розглянути опцію «Оптимізація MIUI». Вона включається в меню смартфона, однак розробники також не рекомендують її активувати недосвідченим користувачам, так як деякі функції можуть перестати працювати. Власники телефонів також повідомляють, що цей режим сильніше навантажує пристрій, через що розрядка батареї прискорюється. Але є і плюси – телефон починає працювати плавніше, що особливо помітно при промальовуванні анімації.