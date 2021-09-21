Смартфони Xiaomi отримають масштабне оновлення додатку “Галерея”

Компанія Xiaomi регулярно покращує системні служби MIUI, додаючи нові функції і можливості в наші смартфони. Але вкрай рідко зміни одного конкретного додатка, настільки масштабні, що заслуговують окремої публікації.





Сьогодні ми розповімо вам про напевно найбільше (за останній час) оновлення програми «Галерея», яке більшість з вас зможуть протестувати самостійно.

Перше на що ми звернули увагу відразу після оновлення, це наявність двох нових пунктів в бічному меню:

У розділі «Map» всі ваші фотографії відзначені на карті виходячи з місця, де вони були зроблені. Щоб це працювало на смартфоні природно повинен бути активний GPS, а з додатком «Галерея» повинен бути дозволений доступ до місця розташування.

А в розділі «Video editor» дозволить редагувати відео, накладаючи певні ефекти, текст і музику, буквально за пару натискань на екран смартфона.

Обидва плагіна завантажуються окремо після натискання на їх назви

Крім нових інструментів, в меню з альбомами був доданий пункт «Оптимізація», що включає в себе:

Очищення (скріншотів та інших фото з телефону)

Звичний кошик (в якому вилучені знімки зберігаються 30 днів)

І папку «Trash» (її призначення нам поки з’ясувати не вдалося)

Ну і мабуть найбільший редизайн отримав «Редактор знімків екрану», але відразу варто сказати, що якщо ви раніше встановлювали так званий «Gallery Editor», його необхідно буде видалити, так як весь його функціонал присутній в самому додатку «Галерея».

Отже, після того як ви зробите скріншот і натиснете на його мініатюру ви потрапите в абсолютно нове меню. Зліва направо перерахуємо всі доступні інструменти: вибір кольору, геометричні фігури і стрілки, перо, маркер, інструмент для приховування конфіденційної інформації, ластик, текст.

Для більшості інструментів є управління прозорістю і товщиною кисті, а в меню з текстом ви можете вибрати його форму, розмір, шрифт (встановлюється окремо) і зрозуміло колір.

Ну і на завершення не можемо не відзначити той факт, що Xiaomi з кожним роком все більше наслідує інтерфейсу iOS, а нове меню для редагування знімків екрану, ще раз це підтверджує (хоча б порядок поміняли і на тому спасибі).

Працездатність оновлення перевірена на смартфоні з MIUI 12.5 (Android 11), на старіших версіях системи не тестували, оскільки все індивідуально. І звичайно ж заздалегідь попереджаємо, що так як це бета-версія, українська мова в додатку відсутня, хоча інтерфейс залишається інтуїтивно зрозумілим.