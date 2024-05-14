Регулятори ЄС звинувачують Microsoft у порушенні антимонопольного законодавства

За повідомленням Financial Times, регулятори Європейського Союзу готові висунути антимонопольні звинувачення проти корпорації Microsoft за нібито порушення антимонопольного законодавства.

Очікується, що Єврокомісія звинуватить американського технологічного гіганта у створенні монополії за допомогою сервісу Teams, який пропонує обмін повідомленнями, відеоконференції та спільне редагування документів.

Брюссель стурбований тим, що тісна інтеграція Teams з Windows та іншими продуктами Microsoft пригнічує конкуренцію на ринку подібних послуг. Крім того, сервіс обмежує можливості користувачів переносити дані на інші платформи. У разі визнання вини Microsoft може бути накладено значний штраф у розмірі до 10% від її глобального річного доходу.

Намагаючись уникнути регуляторних перевірок, у квітні Microsoft від’єднала Teams від свого програмного пакету Office. Однак цього кроку виявилося недостатньо. Джерела вказують на те, що офіційні звинувачення можуть бути висунуті протягом декількох тижнів. Financial Times зазначає, що це не перша сутичка Microsoft з регуляторами ЄС: у 2013 році компанію оштрафували на 561 мільйон євро за нав’язування користувачам Windows браузера Internet Explorer