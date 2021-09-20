Стало відомо, як можна швидко і легко знищити всю інформацію з жорсткого диска

У моїй практиці була ситуація, коли клієнт до мене звернувся з терміновим питанням. Не знаю, що у нього там було, але йому потрібно було терміново знищити всю інформацію з жорсткого диска не розкриваючи його.





З його слів, диск він відформатував, але десь чув, що це не допоможе. Так все вірно. Після швидкого форматування диска можна відновити дані, але з умовою, що після форматування диск не був заповнений. Точніше, вдасться відновити ті місця, які не були перетерті наступними записами.

Як же швидко знищити всю інформацію з накопичувача?

Варіантів декілька. Найбільш 100% вірний – фізичне знищення диска. Так як диски бувають класичні (інформація намагнічується на круглі металеві диски) і SSD, то і процес буде різний.

SSD диск знищити просто – достатньо дістатися до великих мікросхем і просто переламати їх. Також можна спробувати п’єзоелемент від запальнички – напевно всі бачили іскру, яку він видає. Напруга іскри може бути до 3000 вольт. Правда подавати таке живлення потрібно буде безпосередньо на контакти flash-пам’яті SSD диска.

Як швидко знищити всю інформацію з жорсткого диска

У випадку ж з класичним HDD буде складно. Навіть якщо вивести з ладу контролер, то інформація все одно фізично залишається на дисках. Існують навіть спеціальні шредери – знищувачі жорстких дисків. Коштують вони дорого, але дають 100% результат.

Якщо ж такого пристрою немає, то тут тільки два варіанти: фізичне пошкодження металевих дисків (наприклад за допомогою пилки або молотка) або розмагнічування потужним магнітом. Отже, швидко видалити інформацію можна тільки з SSD.

А що з форматуванням?

Існує три типи форматування – швидке, повне і низькорівневе. При швидкому форматуванні відновити дані зможе навіть школяр. При повному форматуванні буде потрібно більш серйозний підхід і вибір спеціального програмного забезпечення для відновлення.

А ось після низькорівневого форматування відновити дані неможливо. Але щоб зробити низькорівневе форматування і не угробити жорсткий диск потрібно правильно підібрати програму.

Який висновок

Швидко знищити дані можна тільки за допомогою фізичного впливу на диск. Низькорівневе форматування займає багато часу. Крім форматування можна просто «затерти» старі дані новими. Але знову ж таки, щоб записати, наприклад, 500 гігабайт даних на диск, потрібно також багато часу.

PS. Найбільш «ненадійний» накопичувач інформації – лазерний диск. У разі чого, його можна просто зламати і сильно подряпати. Тільки дряпати потрібно фольговану поверхню з іншого боку, адже якщо ви подряпаєте пластик, то інформація на металевому шарі залишиться.