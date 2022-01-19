Softnews

Нова MIUI 13: Xiaomi майже повністю скопіювала дизайн Apple

19.01.2022
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MIUI 13

Всі знають, що бренди з піднебесної не соромляться наслідувати компанію Apple. Особливо досягла успіху в цьому Xioami, яку на зорі розвитку навіть називали «китайською Apple». Зараз це вже самодостатній виробник зі своїм дизайном: смартфони, побутова техніка та гаджети компанії виглядають дуже стильно та відомо. Але ось за дизайном інтерфейсу китайці, як і раніше, надто явно надихаються продуктами Apple.


У мережі з’явилося порівняння останньої версії прошивки MIUI 13 та iOS 15. Як виявилося, безліч елементів та дизайнерських ідей Xiaomi взяла у компанії з Купертіно. Збігається загальна колірна гама, шторка повідомлень, меню налаштувань і віджети, а повзунок гучності повторює iOS майже в початковому вигляді.

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Нижче – вибірка зображень від @TechDroider, що дозволяють наочно оцінити схожість між системами.

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19.01.2022
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