Microsoft гранично утруднила користувачам Windows 10 та 11 відмову від вбудованого браузера Edge

Власникам комп’ютерів з новітньою Windows 11 або з все ще актуальною десяткою стане набагато складніше повністю відмовитися від вбудованого в ОС браузера Edge. Microsoft протестувала та викотила оновлення, яке зберігає за Windows право примусово відкривати деякі посилання в Edge. Водночас більшість інструментів сторонніх розробників, що протистояли такій поведінці системи, стали цілком марними. Однак не все втрачено – ентузіастом створено нову утиліту з принципово іншим підходом до вирішення проблеми.





Оновлення йде в маси

Microsoft закрила лазівку, яка дозволяла користувачам операційних систем Windows 10 та Windows 11 повністю відмовитись від вбудованого в них веб-браузера Edge.

З виходом оновлень безпеки KB5008212 (Windows 11) та KB5008215 (Windows) від 14 грудня 2021 р. актуальні операційні системи Microsoft більше не дозволяють відкривати деякі посилання в альтернативних інтернет-браузерах. Програми, які раніше дозволяли обходити це обмеження втратили свою функціональність, пише Windows Central.

Раніше спеціальні утиліти, такі як EdgeDeflector, дозволяли завантажувати сторінки за адресами, що починаються з “microsoft-edge://” у браузері, заданому користувачем за замовчуванням замість призначеного для цього Edge. Розробники конкуруючих з Edge веб-браузерів Firefox і Brave планували наділити свої програмні продукти аналогічною функціональністю.

Власникам комп’ютерів з новітньою Windows 11 або з десяткою стане набагато складніше повністю відмовитися від вбудованого в ОС браузера Edge

Посилання такого формату, тобто із зазначенням microsoft-edge URL замість протоколу, Windows завантажує в Edge, не беручи до уваги системні налаштування браузера за замовчуванням. Подібний префікс можна зустріти у посиланнях із програм (або віджетів) “Новини”, “Пошта” та “Ваш телефон” для Windows. Крім того, перехід по такому URL передбачає натискання кнопки «Відкрити у браузері», яка з’являється під час введення пошукового запиту у відповідному полі введення меню «Пуск». Нарешті, за посиланням такого формату автоматично переходить голосовий асистент «Кортан», щоб продемонструвати користувачеві результати пошуку на його запит.

Причини блокування

У листопаді 2021 року ми вже писали про те, що Microsoft веде тестування оновлення, яке зробить інструменти для обходу примусового відкриття специфічних URL в Edge повністю марними. Microsoft визнала можливість перехоплювати переходи користувачів за адресами з префіксом “microsoft-edge://” загрозою безпеці, тому випуск відповідного виправлення в маси після тестування в рамках програми Windows Insider був лише питанням часу.

На думку автора програми EdgeDeflector Даніеля Александерсена (Daniel Aleksandersen), Microsoft рухає зовсім не бажання убезпечити користувачів від зловмисних “перехоплювачів” URL, а комерційний інтерес. Компанія не зацікавлена ​​в тому, щоб користувачі Windows повністю відмовлялися від браузера Edge, адже це може негативно вплинути на доходи корпорації від фірмового пошуковика Bing, інтегрованого з Edge. Після того, як EdgeDeflector перестав виконувати свою функцію попередньої версії Windows 11, Александерсен вирішив відмовитися від подальшого розвитку інструменту.

За даними аналітичного порталу Statcounter, станом на листопад 2021 р. частки Edge та Firefox на світовому ринку веб-браузерів, у тому числі мобільних, становили 4,19% та 3,91% відповідно. Місяцем раніше ці показники перебували на рівні 3,99% і 3,66%, тобто обидва ці браузери, що прямо конкурують один з одним, повільно набирають популярність, при цьому зберігаючи за собою третє і четверте місце в п’ятірці найпоширеніших програм для навігації в мережі.

У сегменті настільних комп’ютерів і ноутбуків розстановка сил аналогічна, однак різниця в частці між Firefox і Edge становила 1,19 процентних пунктів на користь рішення Microsoft (1,27 у жовтні 2021 р.) – 8,34% і 9,53% відповідно.

Агресивна тактика просування Edge

Вибрана Microsoft тактика просування свого і так досить популярного браузера нерідко викликає у рядових користувачів, розробників конкуруючих рішень і представників ЗМІ.

У серпні 2021 р. ми повідомляли про зміни у Windows, які змушують користувача для зміни браузера за замовчуванням замість єдиного клацання мишею за піктограмою вибраної програми вручну налаштовувати асоціації розширень файлів, так чи інакше пов’язаних із роботою в інтернеті – htm, html, shtml, webp, xht, xhtml. Це нововведення викликало критику з боку розробників сторонніх браузерів – Firefox, Opera, Chrome, Vivaldi, які вважали його прикладом практики нав’язування продукту Microsoft користувачам.

Windows 11 заважає користувачам остаточно відмовитись від Edge на користь альтернативного браузера – цього разу за допомогою додаткових діалогових вікон. Наприклад, після зміни браузера Edge на будь-який інший при відкритті файлу html з’являлося вікно з пропозицією спершу оцінити можливості Edge і потім зробити остаточний вибір.

Журналіст видання The Verge Том Уоррен (Tom Warren) висловлював своє здивування обраною Microsoft надмірно агресивною тактикою просування Edge, який, на його думку, є дійсно хорошим продуктом, нав’язувати користувачам який немає жодної необхідності.

Примітно, що у жовтні 2021 р. Microsoft вперше допустила у фірмовий магазин додатків Microsoft Store альтернативні інтернет-браузери. Ними стали Opera та Яндекс. У листопаді 2021 року до них додався Mozilla Firefox. Даний крок не цілком вписується в концепцію, відповідно до якої Microsoft нібито хоче всіма правдами та неправдами “задушити” конкурентів – розробників браузерів.

Програно битву, але не війну

Як зазначає Windows Central, спосіб для боротьби з принесеними останніми патчами обмеженнями все ж таки існує.

Зокрема, на роль рятівника претендує нова програма MSEdgeRedirect, яка не дозволяє Windows примусово відкривати посилання в Edge. Причому інструмент, як зазначає його автор, використовує принципово інший підхід до вирішення завдання, який дозволяє досягти певного рівня стійкості до майбутніх змін у Windows.

Вихідний код проекту, що перебуває у статусі бети, опубліковано на хостингу ІТ-проектів Github під вільною ліцензією GNU LGPL 3.0.