Неочікувано для всіх Nvidia випустила дешеві відеокарти

На фоні світового дефіциту ігрових відеокарт Nvidia анонсувала три бюджетні прискорювачі GeForce RTX 2050, MX570 та MX550. Вони надійдуть у продаж навесні 2022 і будуть придатні для відеоігор початкового рівня. За своєю продуктивністю вони поступаються навіть мобільним картам GeForce 3000 серії.





Краще RTX 2050 у своєму ноутбуці, ніж 3070 у чужій майнінг-фермі

Компанія Nvidia анонсувала відразу три нові відеокарти бюджетного рівня для ноутбуків на тлі загальносвітової нестачі топових моделей лінійки RTX 3000 і трохи менш продуктивних RTX 2000. Як пише профільний портал VideoCardz, це поки що попередній анонс, і Nvidia не поспішає розкривати всі подробиці про свої новинки. Основні специфікації вже відомі.

Нові карти отримали назву GeForce RTX 2050, MX570 та MX550. Однак випускати їх до кінця 2021 або в січні 2022 Nvidia не планує, так що геймери будуть змушені запастися терпінням.

Реліз GeForce RTX 2050, GeForce MX570 і MX550 попередньо запланований на весну 2022 р., поки що без більш точної дати, так що вийти ноутбуки на їх основі однаковою мірою можуть і 1 березня 2022 р., і 31 травня 2022 р.

Не виключено, що додатковими подробицями про тріо нових прискорювачів Nvidia поділиться в рамках міжнародної виставки споживчої електроніки CES 2022. Вона відбудеться на початку січня 2022 р. і через пандемію коронавірусу пройде в онлайн-форматі.

Чудес чекати не варто

Назви всіх трьох відеокарт вказують, що це абсолютно базові рішення, тому чекати від них чудес у відеоіграх та обробці графіки не слід. Згідно з наданою Nvidia інформацією, моделі GeForce RTX 2050 і MX570 зібрані на графічному процесорі GA107 з архітектурою Ampere, тоді як молодшому прискорювачу MX550 дістався TU117 з архітектурою Turing.

GeForce RTX 2050 містить у собі 2048 ядер CUDA, а частота GPU знаходиться в діапазоні від 1155 МГц до 1477 МГц. Картка поставляється з 4 ГБ відеопам’яті GDDR6 на 64-бітній шині з пропускною здатністю 14 ГБ/с, а рівень тепловиділення її чіпа (TDP) знаходиться в межах від 30 до 45 Вт. Крім того, індекс RTX в назві є вказівником підтримки апаратного прискорення трасування променів. Ця технологія необхідна для малювання реалістичної графіки в іграх.

У карті MX550 чіп GA107 працює на частоті, що не перевищує 1155 МГц. У нього є ті самі 2048 ядер CUDA, 64 тензорних ядра і 16 ядер RT. Карта поставляється з тією ж пам’яттю GDDR6 на шині 64 біт, але її обсяг тут дорівнює лише 2 ГБ, а пропускну здатність знижено до 12 ГБ/с. TDP чіпу не перевищує 25 Вт.

Основні специфікації нових карт Nvidia

Нарешті, найбюджетніша карта Nvidia GeForce MX550 має лише 1024 CUDA-ядер, і тактову частоту не вище 1,32 ГГц. Параметри пам’яті та рівень TDP тут ідентичні MX570, а кількість тензорних та RT-ядер Nvidia не розкриває.

У порівнянні з RTX 3050, найдоступнішою картою в 3000-й серії прискорювачів Nvidia, всі три новинки виявилися помітно слабшими. Ближче за всіх за основними параметрами підійшла лише 2050, що відстає по піковій частоті GPU і по шині пам’яті. З іншого боку, TDP у неї значно нижче.

Карти GeForce MX550 та MX570 отримали підтримку DirectX 12 та інтерфейсу PCIe 4.0.

Реальні виміри продуктивності

Фахівці VideoCardz опублікували перші виміри продуктивності новинок Nvidia у популярному бенчмарку 3DMark TimeSpy. Відеокарта RTX 2050 набрала 3369 балів, тоді як молодша MX550 заробила 2510 балів. MX570 у тестуванні не брала участі, але, ймовірно, її показники будуть значно вищими за MX550 на фоні більш сучасного GPU.

Можливості нових карт Nvidia невеликі

Ці виміри ще раз доводять, що Nvidia випустила відверто бюджетні картки. Наприклад, у тому ж бенчмарку мобільна версія 3050 Max-Q видає 4800 балів, а мобільна GeForce GTX 1650, яка не має трасування променів, може вибити 3400 балів.

Куди зникли відеоприскорювачі

Відеокарти у 2021 р. стали справжнім раритетом та дуже вдалим вкладенням грошей для тих, хто купив їх у 2020 чи 2019 рр. Протягом усього року, за винятком кількох літніх місяців, ціни на них зростають з кожним днем. При цьому самих карток у роздробі в необхідній кількості немає.

Основну роль формуванні дефіциту відеокарт зіграла пандемія коронавірусу, через яку виник підвищений попит на електроніку. Виробники мікросхем перестали справлятися із замовленнями, внаслідок чого виник брак і відеокарт, і оперативної пам’яті, та інших компонентів. Проблема відсутності мікросхем, торкнулася чи не всіх сфер діяльності, включаючи виробництво смартфонів та автомобільну промисловість, повідомляє автомобільний портал Автосота.

Частково вина у становленні дефіциту прискорювачів лежить на майнерах. Різкий стрибок курсу основних криптовалют спричинив скупку «криптобізнесменами» величезної кількості відеокарт. Наприклад, у грудні 2021 р. американський майнер Джексон Девідсон (Jaxon Davidson) похвалився своєю фермою з 4000 топових ігрових відеокарт GeForce RTX 3070.

У подібних майнінг-фермах стоять сотні тисяч ігрових відеокарт

Проблема настільки серйозна, що користувачі починають красти прискорювачі та інші комплектуючі. У 2021 році сильно почастішали крадіжки відеокарт прямо з вітринних системних блоків. У листопаді 2021 р. була зафіксована крадіжка цілої партії новеньких прискорювачів EVGA Nvidia GeForce RTX 3000 серії прямо з вантажівки. У грудні 2020 р. в Китаї було вкрадено партію флагманських карток MSI Nvidia GeForce RTX 3090 на загальну суму $336,5 тис. дол.

На думку експертів аналітичної компанії Jon Peddie Research, напружена ситуація на ринку відеокарт триватиме весь 2022 рік.