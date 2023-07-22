Розкрито дату виходу консолей PS5 Pro та PS6

Компанія Sony планує випустити консоль PlayStation 5 Pro восени 2024 року, а наступне покоління ігрової приставки представлять лише в 2028 році. Про це він написав на порталі KeyToGaming.
Стверджується, що PlayStation 5 Pro має кодове ім’я Trinity та розробляється з початку 2022 року. Консоль зможе забезпечити стабільну частоту кадрів при 4K-розширенні, а також зможе працювати в роздільній здатності 8K в режимі продуктивності. Крім того, консоль отримає покращену технологію трасування променів.
Інсайдер вважає, що великі розробники ігор отримають інженерні зразки консолі до кінця листопада 2023, а її повноцінний реліз відбудеться в листопаді 2024 року.
Згідно з джерелом, на цьому плани Sony щодо поточного покоління можуть скінчитися. Далі японська компанія займатиметься PlayStation 6, яка буде анонсована у 2028 році. Він також зазначив, що не має інформації про PS5 Slim, яка замінить поточні моделі оригінальної консолі на ринку. За чутками, її презентацію призначено на серпень цього року.
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