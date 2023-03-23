Представлено Huawei Watch Ultimate з екраном 1,5″ та можливістю занурення на 100 м

Сьогодні компанія Huawei провела важливу подію, представивши свої останні преміальні телефони та новий флагманський пристрій для носіння. Huawei Watch Ultimate перевершує GT 3 Pro завдяки ще міцнішій конструкції і тепер здатен занурюватися на глибину до 100 метрів, що робить його ідеальним для професійних дайверів.

Вражаючий дисплей і час автономної роботи

Watch Ultimate може похвалитися масивним 1,5-дюймовим круговим дисплеєм LTPO AMOLED з частотою оновлення від 1 Гц до 60 Гц. У великому корпусі розміщений великий акумулятор ємністю 530 мАг, і Huawei гарантує 14 днів автономної роботи на одному заряді для звичайних користувачів, тоді як активні користувачі можуть насолоджуватися приблизно 8 днями між підзарядками.

Пристрій сумісний з бездротовою зарядкою Qi, а зарядний пристрій, що входить до комплекту, дозволяє зарядити його на 0-100% всього за 60 хвилин. Він також оснащений стандартними датчиками для вимірювання частоти серцевих скорочень, рівня кисню в крові та ЕКГ.

Суворі стандарти водонепроникності

Годинник Huawei Watch Ultimate має 16 водонепроникних конструкцій, що дозволяє йому витримувати екстремальний глибоководний тиск. Пристрій пройшов випробування за стандартом водонепроникності ISO 22810 та стандартом оснащення пристроїв EN13319, щоб забезпечити 24-годинне занурення на глибину 110 метрів або 10 АТМ.

Експедиційний режим для любителів активного відпочинку

Huawei Watch Ultimate також пропонує режим експедиції, спеціально розроблений для любителів активного відпочинку. Ця функція використовує двочастотну п’ятисистемну систему GNSS-позиціонування для точного картографування і дозволяє користувачам встановлювати орієнтири при дослідженні дикої природи. Крім того, годинник відстежує рівень кисню в крові, що може мати вирішальне значення на великій висоті.

Преміум-матеріали та доступність

Huawei Watch Ultimate має корпус з рідкого металу на основі цирконію, а один з ремінців виготовлений з нового типу гідрогенізованого нітрильного каучуку. Безель керамічний, а дисплей захищений сапфіровим склом.

Huawei Watch Ultimate буде доступний у Великобританії та Європі з 3 квітня у двох версіях – Expedition Black (з каучуковим ремінцем) або Voyage Blue (з елегантним металевим ремінцем). Ціни в Китаї встановлені на рівні CNY5,999 ($880/€800/£710) та CNY6,999 ($1,025/€940/£830). Світові ціни будуть оголошені пізніше.