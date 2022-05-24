Xiaomi Mi Band 7 вийшов офіційно: ціна та характеристики

Xiaomi сьогодні представила довгоочікуване сьоме покоління свого хітового фітнес-браслету. Що пропонує новий Xiaomi Mi Band 7, скільки він коштує і коли з’явиться у продажу?





Xiaomi Mi Band 7: характеристики

За словами виробника, Xiaomi Mi Band 7 дуже відрізняється від попереднього покоління. Пристрій зберіг відомий дизайн, але тепер оснащується AMOLED-дисплеєм на 1.62 дюйма з роздільною здатністю 192х490 пікселів (326 ppi), який прикритий загартованим 2.5D склом.

Для порівняння, екран Xiaomi Mi Band 6 має діагональ 1,56 дюйма та роздільну здатність 152×486 пікселів. Збільшилася і максимальна яскравість – з 450 до 500 ниток (в обох випадках з можливістю ручного налаштування підсвічування).

Власники браслета зможуть встановити на екран понад 100 нових циферблатів, зокрема анімованих. Xiaomi повідомляє, що завдяки використанню потужнішого процесора анімації стали більш плавними. Крім того, дисплей підтримує функцію Always-On, як у повноцінних смарт-годинниках. AoD працює як із цифровими, так і аналоговими циферблатами.

Також Xiaomi Mi Band 7 пропонує цілих 120 спортивних режимів, функцію вимірювання сатурації (насиченості крові киснем) та, звичайно ж, пульсометр. Пристрій можна занурювати у воду на глибину до 50 метрів, причому браслет здатний інтелектуально розпізнавати чотири стилі плавання.

Згідно з заявою Xiaomi, трекер працюватиме до 15 днів (звичайне використання) або до 9 днів (інтенсивне використання) без заряджання. Акумулятор має ємність 180 мАг (в Mi Band 6 – 125 мАг). Однак, попри очікування, нове покоління не отримало довгоочікуваний GPS модуль, який фігурував у деяких витоках.

Скільки коштує Xiaomi Mi Band 7?

Рекомендована ціна Xiaomi Mi Band 7 у Китаї встановлена ​​на рівні 249 юанів, що еквівалентно 37$. З 31 травня у продаж надійдуть три версії, що відрізняються кольором ремінця, але далі їх буде набагато більше. Цікаво, що браслет, що йде в комплекті, – антибактеріальний.

Також з’являться незвичайні варіанти з камуфляжними смугами та флуоресцентним матеріалом. Модифікація Mi Band 7 з модулем NFC обійдеться покупцям $42.