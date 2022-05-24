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Xiaomi Mi Band 7 вийшов офіційно: ціна та характеристики

24.05.2022
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Xiaomi сьогодні представила довгоочікуване сьоме покоління свого хітового фітнес-браслету. Що пропонує новий Xiaomi Mi Band 7, скільки він коштує і коли з’явиться у продажу?


Xiaomi Mi Band 7: характеристики

За словами виробника, Xiaomi Mi Band 7 дуже відрізняється від попереднього покоління. Пристрій зберіг відомий дизайн, але тепер оснащується AMOLED-дисплеєм на 1.62 дюйма з роздільною здатністю 192х490 пікселів (326 ppi), який прикритий загартованим 2.5D склом.

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Для порівняння, екран Xiaomi Mi Band 6 має діагональ 1,56 дюйма та роздільну здатність 152×486 пікселів. Збільшилася і максимальна яскравість – з 450 до 500 ниток (в обох випадках з можливістю ручного налаштування підсвічування).

Xiaomi Mi Band 7

Власники браслета зможуть встановити на екран понад 100 нових циферблатів, зокрема анімованих. Xiaomi повідомляє, що завдяки використанню потужнішого процесора анімації стали більш плавними. Крім того, дисплей підтримує функцію Always-On, як у повноцінних смарт-годинниках. AoD працює як із цифровими, так і аналоговими циферблатами.

Xiaomi Mi Band 7

Також Xiaomi Mi Band 7 пропонує цілих 120 спортивних режимів, функцію вимірювання сатурації (насиченості крові киснем) та, звичайно ж, пульсометр. Пристрій можна занурювати у воду на глибину до 50 метрів, причому браслет здатний інтелектуально розпізнавати чотири стилі плавання.

Xiaomi Mi Band 7

Згідно з заявою Xiaomi, трекер працюватиме до 15 днів (звичайне використання) або до 9 днів (інтенсивне використання) без заряджання. Акумулятор має ємність 180 мАг (в Mi Band 6 – 125 мАг). Однак, попри очікування, нове покоління не отримало довгоочікуваний GPS модуль, який фігурував у деяких витоках.

Скільки коштує Xiaomi Mi Band 7?

Рекомендована ціна Xiaomi Mi Band 7 у Китаї встановлена ​​на рівні 249 юанів, що еквівалентно 37$. З 31 травня у продаж надійдуть три версії, що відрізняються кольором ремінця, але далі їх буде набагато більше. Цікаво, що браслет, що йде в комплекті, – антибактеріальний.

Mi Band 7

Також з’являться незвичайні варіанти з камуфляжними смугами та флуоресцентним матеріалом. Модифікація Mi Band 7 з модулем NFC обійдеться покупцям $42.

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24.05.2022
1 хвилина на прочитання
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