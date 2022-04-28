Експерт назвав способи підвищити швидкість роботи смартфона

Сертифікований експерт по ремонту смартфонів, Володимир Гриценко, вказав на способи підвищити швидкість роботи смартфона. За його словами, видалення непотрібних або тих, що займають велику кількість місця у сховищі додатків, може вирішити проблему.





Володимир Гриценко зазначив, що, як правило, «гальмують» застарілі моделі пристроїв, що працюють на операційних системах iOS та Android . Незважаючи на це, уповільнення роботи може відзначатися і у досить сучасних смартфонів.

Спеціаліст рекомендує для збільшення продуктивності індивідуально налаштовувати систему та користуватися полегшеними аналогами додатків.

« Насамперед варто звернути увагу на справді важкі програми, такі як Facebook та YouTube. Наприклад, на Android існують полегшені версії програм – наприклад, Facebook lite, Google Maps Go », – сказав Володимир Гриценко.

Крім іншого, в інтерфейсі системи смартфона можна вимкнути графічні ефекти та анімацію . Користувач також може проаналізувати софт, що працює у фоновому режимі, і у разі особливої ​​необхідності відключити програми.

Експерт попередив українців, що гарантованого успіху можна досягти лише шляхом покупки будь-якого сучасного небюджетного пристрою.