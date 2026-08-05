Той самий процесор, але вдвічі більше пам’яті: у мережі розкрили характеристики Pixel Watch 5

За тиждень до офіційної презентації в мережу потрапили майже всі характеристики Google Pixel Watch 5. Судячи з витоку, оновлення вийде обережним — Google радше «шліфує» торішню модель, ніж переробляє її. Головна ж зміна ховається не там, де її зазвичай шукають.

Не залізо, а пам’ять під Gemini

Найцікавіше в новинці — не процесор і не батарея, а оперативна пам’ять: її обсяг зростає з 2 до 3 ГБ, а вбудований накопичувач подвоюється до 64 ГБ. Причина прозора: годинник переходить на Wear OS 7 із вбудованим ШІ-помічником Gemini, а нейромережеві функції вимагають ресурсів. Схоже, саме під них Google і наростила пам’ять, залишивши решту майже незмінною.

Процесор при цьому — той самий Snapdragon W5, хай і в дещо прискореній версії. Тобто стрибка продуктивності чекати не варто; ставку зроблено на «розумніший» софт, а не на потужніше залізо.

Що ще відомо

Параметр Значення Розміри 41 та 45 мм Екран Actua 360, до 3000 ніт Оперативна пам’ять 3 ГБ (було 2 ГБ) Накопичувач 64 ГБ (було 32 ГБ) Батарея (41 / 45 мм) 332 / 465 мА·год Автономність до 30 / 40 годин Захист 5 ATM + IP68 Система Wear OS 7 із Gemini

Дисплей Actua 360 із піковою яскравістю 3000 ніт переходить у нове покоління без змін. Батареї трохи підросли — на 7–10 мА·год залежно від розміру, — але заявлена автономність залишилася тією самою: до 30 годин у меншої версії та до 40 у більшої (з увімкненим постійно активним екраном). Оновили й комплектний ремінець Active Band: замість фтороеластомеру тепер використовують міцніший синтетичний каучук HNBR.

Загалом Pixel Watch 5 виглядає як типове «проміжне» покоління: помітних зовнішніх новацій немає, а головна цінність — у програмній частині й глибшій інтеграції ШІ. Наскільки виправданим буде оновлення для власників торішньої моделі, стане зрозуміло після анонса — презентацію очікують 12 серпня, разом із новими смартфонами Google. Ціни інсайдери поки не називають.

Нагадаємо, конкуренти теж на низькому старті: раніше ми писали, що Huawei покаже Watch GT 7 уже 5 серпня, а Apple готує Watch Series 12 та Ultra 4 на осінь — із першим за роки помітним оновленням процесора.