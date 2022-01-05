Новий рівень шахрайства: українцям дзвонять роботи, які імітують відомі банки

Кілька днів тому користувач Facebook під ніком Віктор Кутенко опублікував свій досвід спілкування з телефонними шахраями. Загалом схема розводу класична: «оператор банку» лякає тим, що на людину оформляють кредит, і гроші з картки треба терміново переказувати на «безпечний» рахунок.





В чому різниця? Як виконання, і в тому, що сам “розвод” став виконуватися більш реалістично. Як саме – розбираємо далі.

Суть схеми

Отже: дзвінок приходить з невідомого номера і розмову починає робот . Це і є головною «новинкою»: ми звикли, що шахраї не витрачаються на технології та намагаються діяти у лоб, методом соціальної інженерії. Синтезований голос у робота один на один схожий на голос , яким «говорять» роботи великих банків — звичайній людині не відрізнити.

«Вашу заявку на зміну основного телефону для зв’язку з банком виконано» — таку новину, особливо якщо її каже не живий оператор, а робот, почути страшно. На це і розрахунок: людина спочатку губиться, почувши синтезовану мову, потім чує «фразу-пастку» , і далі з нею простіше працювати. Після цього робот пропонує вимовити слово «оператор», щоб переключитися на співробітника.

“Оператор ” – друга новинка схеми . По-перше, розмовляє дівчина, а не чоловік, як це частіше буває при розводах. По-друге, вона дуже якісно копіює спілкування вишколеного оператора кол-центру, не тисне і не підганяє. Автору посту на спілкування з нею пішов 15-20 хвилин.

Далі, в принципі, все зводиться до стандартної схеми : “на ваше ім’я оформлена заявка по кредиту”, “нічого підозрілого не помічали з телефоном або при останньому візиті до банку?”, ” нічого не купували через Інтернет?”. У результаті людину неспішно підводять до того, що «треба їхати у відділення, знімати оформлений кредит раніше за шахраїв, і переводити гроші на безпечний рахунок». На цьому етапі вже починається пресинг: трубку класти в жодному разі не можна, відкладати поїздку теж не можна, бо гроші встигнуть зняти злочинці. Коли клієнт вже розігрітий, дівчина-оператор «перемикає» його на «співробітника юридичного відділу».

На цьому етапі автор уже зрозумів, що його розводять, за що отримав хвилю образ через відібраний у шахраїв час.