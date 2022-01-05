Hardnews

NVIDIA представила відеокарту RTX 3050 за 7000 гривень з функцією RTX та DLSS

05.01.2022
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RTX 3050

Компанія NVIDIA провела онлайн-презентацію в рамках виставки CES 2022, де показала нову продукцію: відеокарту RTX 3050 для ПК та GeForce RTX 3070 Ti та RTX 3080 Ti для ігрових ноутбуків. Одним з найцікавіших анонсів стала дискретна відеокарта RTX 3050, яка створена на базі архітектури NVIDIA Ampere та має підтримку технології RTX та DLSS. Старт продажів запланований на 27 січня, а рекомендована вартість становить $249, або близько 7000 гривень за поточним курсом.


Також були показані мобільні версії GeForce RTX 3070 Ti та RTX 3080 Ti, які будуть працювати з потужними ноутбуками, що підходять як для ігор, так і для продуктивних робочих завдань.

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З самою презентацією можна ознайомитись нижче:

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05.01.2022
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