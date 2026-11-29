У судах Англії та Уельсу лише за 2026 рік виявили щонайменше 25 справ, у яких фігурували дані, вигадані штучним інтелектом. Йдеться про неіснуючі закони, фіктивні судові прецеденти і навіть показання свідків, написані чат-ботами. Офіційно влада таку статистику не оприлюднює, тож усі ці випадки знайшли журналісти британської газети The Guardian під час власного розслідування.

Найбільше проблем створюють люди, які представляють себе в суді самостійно, без адвоката. Однак ШІ зловживають і професіонали. Серед фігурантів розслідування є поліцейські, юристи і навіть виконувач обов’язків старшого прокурора Королівської прокурорської служби (CPS).

Один із найрезонансніших випадків стосується поліції. Слідчий, який вів справу про погрози, використав Microsoft Copilot, щоб написати особисту заяву потерпілої. Колишній чоловік жінки погрожував ножем їй і її дітям. Поліцейський завантажив у чат-бот розшифровку розмов із матір’ю і попросив скласти жорстку та емоційну заяву, яка мала б зворушити суддю.

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Інший випадок стався у Високому суді під час спору двох нафтових компаній на 16 млн фунтів стерлінгів, тобто близько $21 млн, або приблизно 950 млн грн. Молодший юрист послався на рішення, нібито ухвалене авторитетним суддею. Насправді його повністю вигадав чат-бот. Суддя у справах про банкрутство Марк Маллен з’ясував, що юрист процитував положення неіснуючого закону, яке згенерував ШІ.

У Королівських судах правосуддя, відкритих ще 1882 року, засідає Високий суд, де й розглядали нафтовий спір із вигаданим ШІ прецедентом. Фото: Wikimedia Commons

На початку листопада The Guardian також повідомила, що виконувач обов’язків старшого прокурора CPS послався на фіктивний судовий прецедент. Це не перший подібний випадок для відомства. Ще влітку CPS вибачилася перед Високим судом після того, як у двох апеляціях щодо екстрадиції фігурували дві вигадані ШІ справи. Суддя тоді прийняв вибачення, але наголосив, що історія показує ризики використання таких інструментів без належного контролю.

Доцент кафедри права і кримінології Манчестерського столичного університету Браян Фланаган вважає, що ці випадки показують, наскільки вразливою виявилася судова система перед масовим впровадженням ШІ. Президент Юридичного товариства Англії та Уельсу Бретт Діксон попередив, що штучний інтелект підриває зусилля зі скорочення черг у судах. За його словами, юрист, який покладається на власне судження, напише три сторінки, тоді як комерційний ШІ видасть 60 сторінок малозв’язного тексту.

Занепокоєння зростає і на найвищому рівні. Суддя Верховного суду Великої Британії лорд Сейлз зазначив, що технологія може знижувати кваліфікацію юристів, і в Верховному суді це питання дедалі більше турбує колег.

Нагадаємо, раніше ми писали, що навіть у Китаї застерегли від надмірної довіри до ШІ. Інженери, пов’язані з розробниками винищувача J-36, попередили, що мовні моделі генерують переконливі відповіді без фактичної основи, зокрема вигадані радари й неіснуючі бази.