В судах Англии и Уэльса только за 2026 год выявили не менее 25 дел, в которых фигурировали данные, выдуманные искусственным интеллектом. Речь идет о несуществующих законах, фиктивных судебных прецедентах и даже показаниях свидетелей, написанных чат-ботами. Официально власти такую статистику не публикуют, поэтому все эти случаи нашли журналисты британской газеты The Guardian в ходе собственного расследования.

Больше всего проблем создают люди, которые представляют себя в суде самостоятельно, без адвоката. Однако ИИ злоупотребляют и профессионалы. Среди фигурантов расследования есть полицейские, юристы и даже исполняющий обязанности старшего прокурора Королевской прокурорской службы (CPS).

Один из самых резонансных случаев касается полиции. Следователь, который вел дело об угрозах, использовал Microsoft Copilot, чтобы написать личное заявление потерпевшей. Бывший муж женщины угрожал ножом ей и ее детям. Полицейский загрузил в чат-бот расшифровку разговоров с матерью и попросил составить жесткое и эмоциональное заявление, которое должно было тронуть судью.

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Другой случай произошел в Высоком суде во время спора двух нефтяных компаний на 16 млн фунтов стерлингов, то есть около $21 млн, или примерно 950 млн грн. Младший юрист сослался на решение, якобы вынесенное авторитетным судьей. На самом деле его полностью выдумал чат-бот. Судья по делам о банкротстве Марк Маллен выяснил, что юрист процитировал положение несуществующего закона, которое сгенерировал ИИ.

В Королевских судах правосудия, открытых еще в 1882 году, заседает Высокий суд, где и рассматривали нефтяной спор с выдуманным ИИ прецедентом. Фото: Wikimedia Commons

В начале ноября The Guardian также сообщила, что исполняющий обязанности старшего прокурора CPS сослался на фиктивный судебный прецедент. Это не первый подобный случай для ведомства. Еще летом CPS извинилась перед Высоким судом после того, как в двух апелляциях по экстрадиции фигурировали два выдуманных ИИ дела. Судья тогда принял извинения, но подчеркнул, что история показывает риски использования таких инструментов без надлежащего контроля.

Доцент кафедры права и криминологии Манчестерского столичного университета Брайан Фланаган считает, что эти случаи показывают, насколько уязвимой оказалась судебная система перед массовым внедрением ИИ. Президент Юридического общества Англии и Уэльса Бретт Диксон предупредил, что искусственный интеллект подрывает усилия по сокращению очередей в судах. По его словам, юрист, который полагается на собственное суждение, напишет три страницы, тогда как коммерческий ИИ выдаст 60 страниц малосвязного текста.

Обеспокоенность растет и на самом высоком уровне. Судья Верховного суда Великобритании лорд Сейлз отметил, что технология может снижать квалификацию юристов, и в Верховном суде этот вопрос все больше беспокоит коллег.

Напомним, ранее мы писали, что даже в Китае предостерегли от чрезмерного доверия к ИИ. Инженеры, связанные с разработчиками истребителя J-36, предупредили, что языковые модели генерируют убедительные ответы без фактической основы, в частности выдуманные радары и несуществующие базы.