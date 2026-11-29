ASUS признала, что в ближайшее время бюджетные компьютеры компании снова могут получать лишь 8 ГБ оперативной памяти. Об этом руководство тайваньского производителя рассказало во время отчета за третий квартал 2026 года, объяснив такой шаг продолжающимся ростом цен на комплектующие.

Еще недавно даже недорогие ноутбуки и ПК начального и среднего уровня обычно комплектовались 16 ГБ памяти. Теперь производитель рассматривает возможность уменьшить этот объем вдвое в части конфигураций. По словам представителя ASUS, компания проработала этот вопрос совместно с Microsoft, которая оптимизировала Windows так, чтобы система комфортно работала и на 8 ГБ.

«Раньше даже компьютеры среднего и начального уровня обычно комплектовались 16 ГБ оперативной памяти. Однако теперь из-за подорожания памяти производители могут перейти на 8 ГБ. Мы проработали этот вопрос совместно с Microsoft. Прежнее требование к 16 ГБ было связано прежде всего с обеспечением комфортной работы пользователя. В новой операционной системе Microsoft внесла изменения, благодаря которым даже 8 ГБ памяти позволяют обеспечить приемлемый уровень производительности», — заявили в ASUS.

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Еще недавно 16 ГБ памяти считались нормой даже для недорогих ноутбуков ASUS. Фото: ASUS

Речь, вероятно, идет о работе, которую Microsoft анонсировала еще летом. Тогда руководитель подразделения Windows Паван Давулури назвал сокращение потребления памяти системой одним из главных приоритетов. Компания внедряет более эффективный распределитель памяти, оптимизирует интерфейсный фреймворк WinUI 3, а также улучшает работу Chromium и WebView2, на которых построено немало программ. При этом превратить 8 ГБ в полноценные 16 ГБ такая оптимизация не способна, она лишь снижает накладные расходы самой ОС.

Проблема для производителей ПК действительно острая. Из-за ажиотажного спроса на память для ИИ-серверов цены на оперативную память за год выросли в разы. По оценке Gartner, память уже составляет около 23% себестоимости типичного компьютера, а сегмент ПК дешевле $500 к 2028 году может фактически исчезнуть.

Интересно, что еще в мае 2026 года Microsoft называла рекомендуемым минимумом для комфортной работы с Windows 32 ГБ оперативной памяти, а 16 ГБ фигурировали как минимальный объем для функций Copilot и искусственного интеллекта. Именно 16 ГБ до сих пор нужны для получения статуса Copilot+ PC, поэтому бюджетные модели с 8 ГБ останутся без части ИИ-возможностей.

Финансово квартал для ASUS выдался рекордным. Выручка брендового бизнеса выросла на 36% в годовом выражении, до 258,8 млрд тайваньских долларов, что составляет примерно 360 млрд грн. Продажи ПК прибавили около 25%, а поставки коммерческих компьютеров выросли более чем на 30%. Однако именно стоимость памяти компания называет главным риском для маржи недорогих моделей.

Напомним, ранее мы писали, что цены на память DDR4 наконец начали снижаться после рекордного подорожания. По данным TrendForce, спотовая цена популярного чипа DDR4 на 8 Гбит за три недели ноября подешевела примерно на 7%, а контрактные цены в следующем году будут расти медленнее, чем прогнозировали ранее.