Операторы вредоносной программы Remus несколько недель рекламировали на хакерских форумах «уязвимость нулевого дня» в Gmail, которая якобы позволяет читать чужую почту даже после смены пароля. На самом деле никакой дыры в сервисе Google нет. Исследователи выяснили, что письма похищает поддельное расширение для Chrome, которое маскируется под Google Таблицы.

Отдельные анализы 24 ноября опубликовали Gen Threat Labs и Invoke RE. Это произошло примерно через две недели после того, как 8 ноября разработчики Remus начали продвигать новую функцию среди покупателей. В Google также заявили, что никакой уязвимости Gmail или других сервисов компании здесь нет.

Как расширение попадает в браузер

Remus относится к так называемым инфостилерам, то есть программам, которые крадут данные с компьютера жертвы. Обычно такие программы попадают на ПК вместе с заражёнными установщиками или программами, скачанными с неофициальных сайтов.

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Функция кражи почты есть лишь в части сборок Remus. Она поступает на заражённый компьютер с Windows как отдельная библиотека DLL, внутри которой лежит архив с расширением. Поскольку в Chrome 137 убрали возможность загружать расширения через параметр командной строки, модуль действует иначе. Он меняет настройки профиля Chrome, пересчитывает контрольные суммы, регистрирует расширение и включает режим разработчика, без которого нераспакованные дополнения не работают.

Что именно оно делает

Расширение называется Google Sheets версии 0.5.4 и даже копирует описание официального дополнения Google Docs Offline. При этом оно запрашивает широкие разрешения, в частности доступ ко всем сайтам, а никаких функций для работы с таблицами не имеет.

Каждую минуту расширение проверяет непрочитанные письма во всех аккаунтах Gmail, в которые выполнен вход, до десяти одновременно. Каждое письмо оно загружает полностью и отправляет злоумышленникам отправителя, тему, текст, адрес жертвы и идентификатор кампании. Названия вложений программа тоже считывает, но сами файлы не пересылает.

Почему смена пароля не помогает

Механизм защиты Google расширение не обходит. Оно просто пользуется сессией Gmail, которая уже открыта в браузере. Если выйти из аккаунта или сбросить сессии, сбор писем прекратится. Однако само расширение никуда не денется, и как только человек снова войдёт в почту на заражённом компьютере, всё начнётся сначала. Так злоумышленники могут получить коды подтверждения или ссылки для сброса пароля.

Поэтому главное остановить именно расширение. Откройте адрес chrome://extensions и проверьте список. Насторожить должны нераспакованное дополнение с названием Google Sheets или включённый режим разработчика, который вы не включали. Такое расширение стоит удалить, а компьютер проверить антивирусом, ведь сам Remus тоже остаётся в системе.

Напомним, ранее мы писали, что под видом эмулятора PlayStation 5 распространяют вирус, который похищает пароли. Злоумышленники создавали поддельные репозитории на GitHub, копируя названия популярных проектов KytyPS5 и AnyPS5, а вместо эмулятора пользователи получали скрытый загрузчик вредоносных программ.