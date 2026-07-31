Конец эпохи спустя 11 лет: Google прекращает поддержку Android 6.0 Marshmallow

Google без громких анонсов обновила технические требования к своим сервисам: отныне минимальной версией для Google Play Services является Android 7.0 Nougat. Это означает, что смартфоны и планшеты на Android 6.0 Marshmallow — системе, представленной в конце 2015 года, — официально остаются без поддержки ключевой инфраструктуры Google.

Что именно перестанет работать

Google Play Services — это невидимый фундамент, на котором держится большинство функций Android-смартфона: авторизация в учетных записях, push-уведомления, встроенные платежи, геолокация и, что самое важное, регулярные обновления безопасности, которые Google доставляла в обход производителей. Без него устройство формально остаётся рабочим — звонки, SMS и базовые функции никуда не исчезнут, — но современные приложения начнут отключаться одно за другим.

Первыми это почувствуют пользователи сервисов, критически важных с точки зрения безопасности: банковские приложения и платежные системы традиционно быстрее всех отказываются от устаревших платформ. Часть сервисов Google, впрочем, отказалась от Marshmallow задолго до сегодняшнего дня — YouTube, например, уже несколько лет требует как минимум Android 10.

Рекорд долголетия

В истории Android это, как ни парадоксально, скорее юбилей, чем скандал: около одиннадцати лет поддержки — абсолютный рекорд для платформы Google. Для сравнения: когда выходила версия Marshmallow, флагманами были Galaxy S6 и Nexus 6P, а современные производители могли только мечтать о нынешних циклах поддержки.

Реальное количество пострадавших тоже невелико — доля Android 6.0 в глобальной статистике давно сократилась до долей процента. Речь идет преимущественно об устройствах 2014–2016 годов, которые до сих пор живут второй жизнью: телефоны пожилых родственников, детские «звонилки», терминалы и домашние планшеты.

Главный риск — не неудобство, а безопасность

Самое серьёзное последствие этого решения — не исчезновение приложений, а потеря канала обновлений безопасности. Устройство без исправлений становится лёгкой мишенью: неустраненные уязвимости позволяют злоумышленникам перехватывать пароли, данные банковских карт и личную информацию. Поэтому использовать смартфон на Android 6.0 для банковских операций, электронной почты или покупок отныне откровенно опасно — даже если приложения формально ещё запускаются.

Пользователям таких устройств стоит рассмотреть возможность обновления: современные бюджетные устройства за 150–200 долларов предлагают не только актуальную операционную систему, но и многолетнюю гарантию поддержки — отдельные модели начального уровня сейчас обещают до шести лет обновлений, что было немыслимо во времена Marshmallow. Старое устройство при этом не обязательно выбрасывать: без учётной записи Google оно ещё послужит будильником, плеером или цифровой фоторамкой.

Показательно, что цикл поддержки сокращается с обеих сторон: пока Google завершает эру Marshmallow, производители уже лишают обновлений гораздо более новые устройства.

Напомним, ранее мы писали, что Samsung не включила в список обновлений до One UI 9 даже флагманы Galaxy S22 2022 года — они исчерпали свою квоту из четырёх версий Android и останутся на One UI 8.5.