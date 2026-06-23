Новая версия драйверов AMD оказалась несовместимой с Windows 10: как решить проблему

Компания AMD выпустила очередное масштабное обновление фирменного программного обеспечения и графических драйверов AMD Software: Adrenalin Edition под номером 26.6.2. Однако релиз, который должен был принести пользователям долгожданные игровые улучшения, обернулся серьёзными техническими сбоями для владельцев операционной системы Windows 10.

Суть проблемы и её проявления

Главным нововведением версии 26.6.2 должна была стать полная интеграция и совместимость технологии масштабирования FSR 4.1 с видеокартами серии Radeon RX 7000. Однако после установки пакета на компьютеры под управлением Windows 10 пользователи массово сталкиваются с двумя критическими ошибками:

Ошибка запуска ПО: при попытке открыть утилиту AMD Software появляется системное сообщение о том, что текущая версия программы несовместима с установленным в системе графическим драйвером. Сбой в «Диспетчере устройств»: В системном меню ОС на вкладке «Видеоадаптеры» рядом с названием видеокарты появляется значок желтого восклицательного знака, что свидетельствует о некорректной работе устройства или отсутствии рабочего драйвера.

Официальная реакция AMD и временное решение

В компании AMD оперативно отреагировали на ситуацию и официально признали наличие бага, отметив, что проблема затрагивает исключительно владельцев графических чипов архитектуры RDNA 3 (серия Radeon RX 7000) на базе «десятки».

«Пользователи Windows 10 и программного обеспечения AMD: Adrenalin Edition 26.6.2 могут столкнуться с проблемой, влияющей на работу видеокарт AMD Radeon серии RX 7000. Наши инженеры в настоящее время изучают эту проблему и выпустят исправление, как только оно будет готово. В качестве временного решения пользователи могут вернуться к версии AMD Software: Adrenalin Edition 26.6.1», — сообщили в службе технической поддержки компании.

Самостоятельно устранить проблему совместимости или запустить программное обеспечение с помощью каких-либо обходных путей в новой версии не удастся. На данный момент единственным действенным способом восстановить стабильную работу видеокарты является полное удаление проблемного пакета и возврат к предыдущей стабильной версии драйвера 26.6.1. Инженеры обещают выпустить полноценный патч в ближайшее время.