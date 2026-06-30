Windows 11 установили на очень старый компьютер: результат удивил даже технарей

Энтузиасту удалось запустить Windows 11 на компьютере с очень старой аппаратной базой — материнской платой с поддержкой памяти DDR1 и видеокартой AGP. Об эксперименте пользователь O_MORES рассказал на Reddit, а впоследствии на него обратил внимание Tom’s Hardware.

Основой системы стала материнская плата ASRock ConRoe865PE на чипсете Intel i865PE, выпущенном ещё в 2003 году. Её особенность заключается в том, что она позволяла сочетать старые компоненты, такие как DDR1 и AGP, с более новыми на тот момент процессорами Intel Core 2. В данном случае энтузиаст использовал четырёхъядерный Core 2 Quad Q6600.

AGP тоже удалось возродить

Самой интересной частью эксперимента стала работа видеокарты. В системе использовалась ATI Radeon HD 4650 AGP. По словам автора, после дополнительных настроек AGP 8X заработал полноценно, а аппаратное декодирование H.264 также стало активным. Для этого он использовал 64-битные драйверы Windows 7 от 2012 года.

В ходе демонстрации система запускала современные браузеры, видео с аппаратным декодированием, несколько игр и 3D-бенчмарки. Tom’s Hardware отдельно отмечает, что ПК смог запустить даже Crysis — классический шуточный тест для старого и нестандартного оборудования.

Автор эксперимента утверждает, что Windows 11 на такой конфигурации работает стабильно. В то же время это скорее техническая демонстрация, чем практический совет для обычного пользователя.

Почему это не означает официальную поддержку

Несмотря на успешный запуск, такой компьютер не соответствует стандартным требованиям Windows 11. Microsoft указывает, что для системы требуется совместимый процессор из официального списка, а также TPM 2.0 и другие аппаратные требования.

Кроме того, Microsoft предупреждает, что установка Windows 11 на устройства, не соответствующие минимальным требованиям, не рекомендуется. Такие ПК не получают полной поддержки, могут сталкиваться с проблемами совместимости и не имеют гарантии получения обновлений, в том числе обновлений безопасности.

Поэтому этот случай демонстрирует не столько реальную пригодность старого ПК для повседневной работы, сколько гибкость Windows и настойчивость энтузиастов. Запустить современную ОС на платформе с DDR1 и AGP возможно, но для обычного пользователя это остаётся рискованным экспериментом, а не полноценной альтернативой поддерживаемому компьютеру.