Javelin получит новую «головку»: армия США совершенствует ракету, которую чаще всего запускали в Украине

Javelin — пожалуй, самая узнаваемая противотанковая ракета последних лет, в основном благодаря массовому применению в Украине с 2022 года, — получит техническое обновление «сердца» системы наведения. Армия США заключила с Kratos Defense & Security Solutions контракт на разработку новой головки самонаведения Enhanced Seeker. Причина не в желании сделать ракету более мощной, а в гораздо более прозаичной проблеме: компоненты нынешней матрицы на основе кадмий-ртутного теллурида производить становится всё труднее, и без замены производство рискует столкнуться с дефицитом деталей.

Сама ракета остаётся узнаваемой: тандемная кумулятивная боеголовка массой около 8,4 кг, пробивная способность более 760 мм гомогенной стальной брони в эквиваленте, дальность поражения более 4 км в зависимости от версии пускового устройства. Наведение по-прежнему основано на пассивной инфракрасной матрице с активным охлаждением — именно этот узел и заменит Enhanced Seeker, продлив срок службы ракеты примерно до 2050 года.

Производители «Джавелина», совместное предприятие Lockheed Martin и Raytheon, тем временем наращивают темпы выпуска: с 2400 до 3960 полностью укомплектованных ракет в год — планируют выйти на этот уровень к концу 2026 года. Спрос объясняется не только ситуацией на фронте в Украине: в прошлом году Польша получила 60 пусковых установок и 180 ракет для сил территориальной обороны, и это лишь один из примеров того, как союзники пополняют запасы на фоне угроз у границ НАТО.

Конкретные технические параметры новой головки самонаведения стороны пока не раскрывают — известно лишь, что модернизация должна повысить эффективность системы на ближайшее десятилетие. Впрочем, история «Джавелина» показывает: даже незаметные на первый взгляд изменения, такие как замена матрицы датчика, способны определить, продержится ли ракета на вооружении ещё одно поколение конфликтов или устареет быстрее, чем успеют её заменить.

Напомним, что компания Kratos в настоящее время участвует и в другом оборонном проекте: ранее мы писали, что компания передала Lockheed Martin ключевой турбомашинный узел для ракеты PrSM с дальностью более 1000 км — первые летные испытания запланированы на осень 2026 года.