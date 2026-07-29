Гиперзвуковой дрон Envol приблизился к первому полёту — двигатель выдержал 21 запуск

Французская компания AndroMach завершила первую серию испытаний ракетного двигателя Banger, который должен стать ключевым элементом гиперзвукового беспилотника Envol. В ходе испытаний двигатель запускали 21 раз, и все запуски прошли без сбоев.
Что показали испытания
Общее время работы двигателя составило около семи минут. Испытания проходили на полигоне DGA Essais de Missiles в регионе Жиронда на юго-западе Франции при поддержке французского агентства оборонных закупок DGA и космического агентства CNES.
Кампания была направлена не на имитацию полноценного полёта, а на проверку трёх конкретных параметров: процесса зажигания, стабильности горения и пригодности двигателя к повторному использованию. Последний пункт считается наиболее важным — именно многоразовость должна сделать полёты регулярными и дешёвыми.
Двигатель работает на жидком кислороде и пропане, а его камера сгорания изготовлена методом 3D-печати из металла.
Аппарат Envol
|Параметр
|Значение
|Длина
|4 м
|Полезная нагрузка
|30 кг
|Максимальная скорость
|около 5 Махов
|Расчетная высота
|до 200 км
|Время подготовки между миссиями
|менее 6 часов
Envol будет использовать комбинированную силовую установку: два реактивных двигателя будут обеспечивать взлет и крейсерский полет, а ракетный двигатель Banger будет включаться на этапе разгона. Заявленная высота полёта в 200 километров вдвое превышает линию Кармана — условную границу космоса.
Для науки и для обороны
Разработчики видят для платформы два направления применения. Гражданское направление предусматривает проведение научных экспериментов в условиях микрогравитации и испытания компонентов в гиперзвуковой среде — фактически аппарат может служить летающим стендом для проверки новых технологий в реальных условиях полёта.
Военное применение — использование Envol в качестве мишени для европейских систем противовоздушной обороны, в частности SkyDefender компании Thales. Такие мишени необходимы для отработки перехвата гиперзвуковых объектов, чем в настоящее время активно занимаются в Европе.
Конкретные сроки первого полета Envol компания пока не называет.