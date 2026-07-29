Гиперзвуковой дрон Envol приблизился к первому полёту — двигатель выдержал 21 запуск

Французская компания AndroMach завершила первую серию испытаний ракетного двигателя Banger, который должен стать ключевым элементом гиперзвукового беспилотника Envol. В ходе испытаний двигатель запускали 21 раз, и все запуски прошли без сбоев.

Что показали испытания

Общее время работы двигателя составило около семи минут. Испытания проходили на полигоне DGA Essais de Missiles в регионе Жиронда на юго-западе Франции при поддержке французского агентства оборонных закупок DGA и космического агентства CNES.

Кампания была направлена не на имитацию полноценного полёта, а на проверку трёх конкретных параметров: процесса зажигания, стабильности горения и пригодности двигателя к повторному использованию. Последний пункт считается наиболее важным — именно многоразовость должна сделать полёты регулярными и дешёвыми.

Двигатель работает на жидком кислороде и пропане, а его камера сгорания изготовлена методом 3D-печати из металла.

Аппарат Envol

Параметр Значение Длина 4 м Полезная нагрузка 30 кг Максимальная скорость около 5 Махов Расчетная высота до 200 км Время подготовки между миссиями менее 6 часов

Envol будет использовать комбинированную силовую установку: два реактивных двигателя будут обеспечивать взлет и крейсерский полет, а ракетный двигатель Banger будет включаться на этапе разгона. Заявленная высота полёта в 200 километров вдвое превышает линию Кармана — условную границу космоса.

Для науки и для обороны

Разработчики видят для платформы два направления применения. Гражданское направление предусматривает проведение научных экспериментов в условиях микрогравитации и испытания компонентов в гиперзвуковой среде — фактически аппарат может служить летающим стендом для проверки новых технологий в реальных условиях полёта.

Военное применение — использование Envol в качестве мишени для европейских систем противовоздушной обороны, в частности SkyDefender компании Thales. Такие мишени необходимы для отработки перехвата гиперзвуковых объектов, чем в настоящее время активно занимаются в Европе.

Конкретные сроки первого полета Envol компания пока не называет.