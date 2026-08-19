Будущее воздушной войны: беспилотник Valkyrie вступил в радиоэлектронную борьбу с F-35

Концепция «верного напарника» — когда более дешевый беспилотник сопровождает дорогой пилотируемый истребитель и берет на себя самые рискованные задачи — окончательно переходит из чертежей в практику. В апреле 2026 года компания Kratos провела в Южной Калифорнии летные испытания беспилотника XQ-58A Valkyrie совместно с истребителями морской пехоты США. Главной задачей испытаний стала скоординированная радиоэлектронная борьба, в которой дрон действовал рядом с несколькими F-35 и одним F/A-18.

Для Украины, война которой уже несколько лет фактически служит полигоном для дронов и средств РЭБ, такая новость — не абстрактная футурология, а взгляд на то, в каком направлении развивается технология, с которой наши военные сталкиваются ежедневно.

Что именно показали

Испытания организовала команда по перспективным разработкам морской авиации при участии морской пехоты, ВМС США, а также компаний Kratos, Northrop Grumman и Autonodyne. Самых интересных моментов было несколько. Во-первых, Valkyrie взлетел без взлетной полосы — с пусковой установки нулевой длины, то есть фактически «выстрелил» в воздух, что снимает привязку к аэродромам. Во-вторых, управление дроном сначала осуществлял оператор с наземной станции, а затем его на лету передали автономной системе Autonodyne — и беспилотник продолжил выполнять задачу уже самостоятельно. В конце аппарат самостоятельно вернулся к заданной точке приземления.

Ключевым моментом здесь является именно сочетание. Valkyrie не просто летал в автономном режиме, но и вел радиоэлектронную борьбу в рамках общей боевой расстановки вместе с пилотируемыми истребителями, прикрывая их и поражая электронные цели. В этом и заключается суть концепции: дорогой F-35 с пилотом на борту остаётся в более безопасной зоне, а более дешёвый дрон направляется туда, где ситуация наиболее напряжённая.

Почему это важно

Экономика здесь такая же, как и на украинском фронте. Потеря беспилотника стоимостью, условно говоря, в несколько миллионов гораздо приемлемее, чем истребителя за десятки миллионов вместе с подготовленным пилотом. Поэтому Kratos и делает ставку на массовость — компания рассчитывает выпустить более 150 крупных боевых дронов уже в 2026 году и выйти на темп до 40 машин Valkyrie ежегодно. Для сравнения с нашей реальностью: украинский опыт массового применения недорогих дронов фактически доказал жизнеспособность этого подхода раньше, чем он дошел до официальных программ Пентагона.

Морская пехота США уже выбрала Northrop Grumman и Kratos для программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) — тех самых «верных партнеров», а первый прототип обещают завершить летом 2026 года. Ускоряет дело то, что разработчики строят систему на уже имеющемся планере, а не проектируют самолёт с нуля. «Команда Valkyrie продолжает прокладывать путь и демонстрировать критически важные беспилотные технологии», — прокомментировал испытания Стив Фендли, руководитель подразделения беспилотных систем Kratos, подчеркнув потенциал работы в условиях активного противодействия противника.