Nubia готовит первый в мире смартфон, в котором ИИ станет основной функцией

Китайская компания Nubia готовится представить смартфон, который она называет первым в мире устройством, «оживляемым искусственным интеллектом». Премьера должна состояться уже в июле в рамках World Artificial Intelligence Conference 2026 в Шанхае.

Речь идет не просто об очередном смартфоне с несколькими AI-функциями для обработки фотографий или генерации текста. По замыслу производителя, искусственный интеллект должен стать основой работы устройства. Смартфон сможет понимать сложные голосовые команды на естественном языке и выполнять задачи сразу в нескольких приложениях.

Что известно о новинке

Nubia пока не раскрывает полные характеристики будущего смартфона. В то же время инсайдеры предполагают, что речь может идти о преемнике модели Nubia M153, которую компания демонстрировала ещё в марте на выставке MWC 2026 в Барселоне.

Предыдущая версия была оснащена процессором Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Такое «железо» вполне подходит для активной работы с AI-моделями и сложными задачами.

Nubia M153

Главное отличие нового устройства должно заключаться не в объеме памяти или мощности процессора, а в глубокой интеграции искусственного интеллекта в систему. Сообщается, что смартфон может получить AI-ассистента Doubao от ByteDance — компании, которой также принадлежит TikTok.

Смартфон будет самостоятельно выполнять задачи

Идея такого устройства заключается в том, что пользователю не придется вручную переключаться между десятками приложений. Достаточно будет отдать команду на обычном языке, и смартфон сам поймет, какие приложения нужно запустить для ее выполнения.

Например, в теории такое устройство сможет найти информацию, сравнить варианты, заполнить форму, забронировать услугу или выполнить другое многоэтапное действие. Именно поэтому Nubia называет новинку не просто смартфоном с ИИ, а устройством, в котором искусственный интеллект является центральной частью всей системы.

Пока неизвестно, появится ли такой смартфон за пределами Китая. В то же время сообщается, что аналогичное устройство может готовить и Xiaomi. Если такие модели действительно появятся на рынке, смартфоны с AI-агентами могут стать новым направлением развития мобильной индустрии.