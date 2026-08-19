Владельцы дорогих смартфонов всё чаще покупают кнопочные телефоны: новый тренд среди украинцев

Представьте себе человека с флагманским смартфоном за 50 тысяч гривен — с топовой камерой, самым быстрым процессором и запасом мощности на пять-шесть лет вперед, — который идет в магазин и покупает себе обычный кнопочный телефон за тысячу. Звучит как странность, но таких людей становится всё больше, и ностальгия по старым временам здесь ни при чём. Наоборот, сочетание «дорогой смартфон плюс простой телефон» постепенно становится признаком времени. Мы разобрались в аргументах сторонников этого подхода — и часть из них заставляет по-новому взглянуть на собственный смартфон.

Самое ценное в кнопочном телефоне — то, чего в нем нет

Современный смартфон — это камера, навигатор, фотоальбом, банк, почтовый ящик и основная площадка для общения в одном устройстве. Чудо техники, без преувеличения. Проблема лишь в том, что чаще всего мы берем его в руки не потому, что он понадобился, а просто по привычке.

Сценарий знаком каждому. Разблокировал, открыл мессенджер — новых сообщений нет. Зато есть лента новостей, полистал, через минуту уже ничего не помнишь. Закрыл, открыл маркетплейс, посмотрел товары, которые никогда не закажешь. Вернулся в мессенджер — там, конечно, так же пусто. Круг замкнулся, десять минут жизни испарились. И так — десятки раз в день.

Кнопочный телефон физически не способен отнимать столько времени. Максимум развлечения, которое он может предложить, — это покрутить его в руке. И всё. И здесь важно не преувеличивать эффект. Никто не становится счастливее, спортивнее и общительнее от самого факта покупки телефона — такие обещания оставьте коучам. Но в голове действительно становится просторнее, а бессмысленных движений пальцем по стеклу — ощутимо меньше. Для многих это и есть главная причина.

«Кажется, я что-то упускаю»

Второй аргумент более тонкий. Рабочий сценарий: экран ноутбука, таблицы, максимальная концентрация. Смартфон рядом, специально повернутый экраном вниз, чтобы не отвлекал. И вот тут появляется коварное ощущение — прямо сейчас, пока телефон молчит, происходит что-то важное, а ты не в курсе. Разумом понимаешь, что действительно важную информацию тебе всё равно донесут, но тревожное беспокойство никуда не исчезает. Психологи называют это FOMO — страхом пропустить, и смартфон с десятками приложений постоянно подпитывает этот страх.

Кнопочный телефон радикально разрывает этот круг, поскольку у него ровно две функции. Вам могут позвонить. Вам могут прислать SMS (хотя кто сейчас пишет SMS?). На него не прилетит уведомление о скидке, новом видео или очередном «срочном» дайджесте. Худшее, что может случиться, — неважный звонок, который можно отклонить с просьбой перезвонить. Важный — поступит. Остальной шум остается на смартфоне, который ждет дома.

Устройство, которое не жалко

Третья причина совсем прозаична. Флагман защищён по всем стандартам, находится в чехле и под защитным стеклом — и всё равно мы сдуваем с него пылинки. Протираем модуль камер, проверяем карман на наличие монет, прежде чем положить телефон, ведь когда-нибудь его придётся продавать. Царапинка на экране — маленькая трагедия и минус несколько тысяч к цене на вторичном рынке.

С кнопочным телефоном всё наоборот. Мысль о том, чтобы пожалеть его, в принципе не возникает, а царапины на экране воспринимаются почти как шарм — следы честной службы. Рыбалка, дача, строительство, командировки в места, где смартфон проживет недолго, — давно ставшие классическими сценарии для кнопочного телефона. Логика проста и успокаивающая: потеряется — восстановлю номер и куплю новую, потеря на уровне зонтика, а не месячной зарплаты.

Отдельный украинский аргумент, которого нет ни в одной зарубежной колонке на эту тему, — отключения электроэнергии. Кнопочный телефон держит заряд одну-две недели, а не день, и в периоды отключений электроэнергии это превращает его из диковинки в предмет первой необходимости. Многие украинцы уже хранят такую «звонилку» в ящике стола в качестве резервного средства связи — вместе с powerbank и фонариком.

Какие там гигагерцы и мегапиксели?

Четвертый эффект оценят те, кто следит за рынком мобильных телефонов. После покупки кнопочного телефона мысль «а что там нового появилось» в отношении него ни разу не возникает. Менять его? Зачем? Что там можно придумать нового — другой рингтон? Следить за обновлениями прошивки, версией системы, тактовой частотой процессора тоже не нужно — этих понятий для владельца просто не существует. В мире, где производители приучили нас к ежегодному циклу «показали — захотел — купил — разочаровался», устройство, находящееся вне этой карусели, дарит неожиданное ощущение спокойствия.

Кстати, этот тренд заметили и маркетологи. За последние годы на Западе сформировалась целая ниша «dumb phones» — намеренно упрощенных телефонов для цифрового детокса, которые порой стоят дороже бюджетного смартфона и продаются именно как инструмент возвращения контроля над вниманием. Украинский рынок пока скромнее, но обычные кнопочные модели за 800–1500 гривен стабильно присутствуют в ассортименте всех крупных сетей электроники — и продаются, судя по наличию десятков моделей, отнюдь не только бабушкам.

Честный баланс

Ради справедливости давайте подведем итоги. Плюсы: исчезает страх пропустить что-то важное, время перестает утекать на бессмысленное листание, не жалко потерять устройство, батарею можно заменить за десять секунд, а компактность летом, когда карманов минимум, имеет большее значение, чем кажется. Минусы тоже реальны. Если смартфон остался дома, а интернет понадобился — придется терпеть до вечера. Динамик в дешевом телефоне откровенно хуже, разговаривать по смартфону приятнее. Сфотографировать что-то неожиданное не получится. И занять себя в очереди нечем — разве что узоры на стене рассматривать.

Педанты заметят, что современные кнопочные телефоны тоже могут выходить в интернет и делать фото, а есть и модели на Android — всё верно. Но это уже попытка превратить кнопочный телефон обратно в смартфон, то есть разрушить саму идею.

Ведь главное, в чём смартфон никогда не сравнится с кнопочным телефоном, — это ощущение, что устройством владеешь ты, а не оно тобой. Смартфон — центр всего, сосредоточение технологий, сервисов и чужих интересов, которые борются за ваше внимание. Кнопочный телефон — просто инструмент для звонков. И осознанный выбор, каким устройством пользоваться, оказывается неожиданно ценной роскошью цифровой эпохи.

Поэтому, если вы ловили себя на мысли купить простой телефон «про запас» — возможно, это не причуда, а вполне рациональное решение, которое обойдётся дешевле, чем один чехол для вашего флагмана. А смартфон никуда не денется — он будет ждать дома, со всеми своими мегапикселями, уведомлениями и маркетплейсами. Просто теперь уже на ваших условиях.

Напомним, что производители кнопочных телефонов тоже не стоят на месте. Ранее мы писали об утечке характеристик HMD 102 4G Pro — преемника легендарных Nokia с батареей на 1200 мА·ч, двухдиапазонным LTE и неизменной «Змейкой» на борту.