Власники дорогих смартфонів все частіше купують кнопкові телефони: новий тренд серед українців

Уявіть людину з флагманом за 50 тисяч гривень — з топовою камерою, найшвидшим процесором і запасом потужності на п’ять-шість років уперед, — яка йде до магазину й купує собі звичайний кнопковий телефон за тисячу. Звучить як дивацтво, але таких людей дедалі більше, і ностальгія за старими часами тут ні до чого. Навпаки, зв’язка «дорогий смартфон плюс проста дзвонилка» поступово стає прикметою часу. Ми розібралися в аргументах прихильників цього підходу — і частина з них змушує по-новому подивитися на власний смартфон.

Найцінніше в кнопковому телефоні — те, чого в ньому немає

Сучасний смартфон — це камера, навігатор, фотоальбом, банк, поштова скринька й основне місце спілкування в одному пристрої. Диво техніки без перебільшення. Проблема лише в тому, що здебільшого ми беремо його в руки не тому, що він знадобився, а просто на автоматі.

Сценарій знайомий кожному. Розблокував, відкрив месенджер — нових повідомлень немає. Зате є стрічка новин, погортав, за хвилину вже нічого не пам’ятаєш. Закрив, відкрив маркетплейс, подивився товари, яких ніколи не замовиш. Повернувся в месенджер — там, звісно, так само порожньо. Коло замкнулося, десять хвилин життя випарувалися. І так — десятки разів на день.

Кнопковий телефон фізично не здатен забирати стільки часу. Максимум розваги, яку він може запропонувати, — покрутити його в руці. Усе. І тут важливо не перебільшувати ефект. Ніхто не стає щасливішим, спортивнішим і товариськішим від самого факту покупки дзвонилки — такі обіцянки залиште коучам. Але в голові справді стає просторіше, а безглуздих рухів пальцем по склу — відчутно менше. Для багатьох це і є головна причина.

«Здається, я щось пропускаю»

Другий аргумент тонший. Робочий сценарій: екран ноутбука, таблиці, максимальна концентрація. Смартфон поруч, свідомо перевернутий екраном донизу, щоб не відволікав. І ось тут з’являється підступне відчуття — просто зараз, поки телефон мовчить, відбувається щось важливе, а ти не в курсі. Розумом розумієш, що справді критичну інформацію тобі однаково донесуть, але тривожне свербіння нікуди не зникає. Психологи називають це FOMO — страхом пропустити, і смартфон з десятками застосунків годує цей страх безперервно.

Кнопковий телефон розриває це коло радикально, бо має рівно дві функції. Вам можуть подзвонити. Вам можуть написати SMS (хоча хто нині пише SMS?). На нього не прилетить сповіщення про знижку, нове відео чи черговий «терміновий» дайджест. Найгірше, що може статися, — неважливий дзвінок, який можна скинути з проханням перетелефонувати. Важливий — надійде. Решта шуму лишається на смартфоні, який чекає вдома.

Пристрій, якого не шкода

Третя причина зовсім приземлена. Флагман захищений за всіма стандартами, живе в чохлі й під захисним склом — і все одно ми здуваємо з нього пилинки. Протираємо блок камер, перевіряємо кишеню на монети перед тим, як покласти телефон, бо ж продавати колись. Подряпинка на екрані — маленька трагедія і мінус кілька тисяч до ціни на вторинці.

З кнопковим усе навпаки. Думка пожаліти його не виникає в принципі, а подряпини на екрані сприймаються майже як шарм — сліди чесної служби. Риболовля, дача, будівництво, відрядження в місця, де смартфон проживе недовго, — давно класичні сценарії для дзвонилки. Логіка проста й заспокійлива: загубиться — відновлю номер і куплю нову, втрата на рівні парасольки, а не місячної зарплати.

Окремий український аргумент, якого немає в жодній закордонній колонці на цю тему, — блекаути. Кнопковий телефон тримає заряд один-два тижні, а не день, і в періоди відключень електроенергії це перетворює його з дивацтва на предмет першої необхідності. Багато українців уже тримають таку «дзвонилку» в шухляді як резервний засіб зв’язку — разом із павербанком і ліхтариком.

Які ще гігагерци й мегапікселі?

Четвертий ефект оцінять ті, хто стежить за мобільним ринком. Після покупки кнопкового телефона думка «а що там нового вийшло» щодо нього не виникає жодного разу. Міняти його? Навіщо? Що там можна вигадати нового — інший рингтон? Стежити за оновленнями прошивки, версією системи, частотою процесора теж не потрібно — цих сутностей для власника просто не існує. У світі, де виробники привчили нас до щорічного циклу «показали — захотів — купив — розчарувався», пристрій поза цією каруселлю дає несподіване відчуття спокою.

До речі, тренд помітили й маркетологи. За останні роки на Заході сформувалася ціла ніша «dumb phones» — навмисно спрощених телефонів для цифрового детоксу, які коштують часом дорожче за бюджетний смартфон і продаються саме як інструмент повернення контролю над увагою. Український ринок поки скромніший, але звичайні кнопкові моделі за 800–1500 гривень стабільно тримаються в асортименті всіх великих мереж електроніки — і продаються, судячи з наявності десятків моделей, зовсім не лише бабусям.

Чесний баланс

Заради справедливості зберемо все докупи. Плюси: зникає страх пропустити важливе, час перестає витікати в порожнє гортання, пристрій не шкода загубити, батарея міняється за десять секунд, а компактність улітку, коли кишень мінімум, важить більше, ніж здається. Мінуси теж реальні. Якщо смартфон залишився вдома, а інтернет знадобився — доведеться терпіти до вечора. Розмовний динамік у дешевої дзвонилки відверто гірший, говорити по смартфону приємніше. Сфотографувати щось раптове не вийде. І зайняти себе в черзі нічим — хіба що візерунки на стіні розглядати.

Педанти зауважать, що сучасні кнопкові телефони теж уміють в інтернет і фото, а є й моделі на Android — усе так. Але це вже спроба перетворити дзвонилку назад на смартфон, тобто зруйнувати саму ідею.

Бо головне, у чому смартфон ніколи не зрівняється з кнопковим телефоном, — це відчуття, що пристроєм володієш ти, а не він тобою. Смартфон — центр усього, концентрація технологій, сервісів і чужих інтересів, які змагаються за вашу увагу. Кнопковий телефон — просто інструмент для дзвінка. І свідомий вибір, коли яким пристроєм користуватися, виявляється несподівано цінною розкішшю цифрової епохи.

Тож якщо ви ловили себе на думці купити просту дзвонилку «про запас» — можливо, це не дивацтво, а цілком раціональне рішення, яке коштує дешевше за один чохол для вашого флагмана. А смартфон нікуди не дінеться — він чекатиме вдома, з усіма своїми мегапікселями, сповіщеннями й маркетплейсами. Просто тепер уже на ваших умовах.

Нагадаємо, виробники кнопкових телефонів теж не стоять на місці. Раніше ми писали про витік характеристик HMD 102 4G Pro — спадкоємця легендарних Nokia з батареєю на 1200 мА·год, дводіапазонним LTE і незмінною «Змійкою» на борту.