Кнопкові телефони не здаються: у мережу витекли характеристики HMD 102 4G Pro — спадкоємця легендарних Nokia

Поки флагмани змагаються гігагерцами й нейромережами, виробник спадщини Nokia методично оновлює зовсім інший клас пристроїв. Інсайдер @smashx_60 оприлюднив у X специфікації кнопкового HMD 102 4G Pro — телефона, який чесно робить те, що робили мобільники двадцять років тому, тільки тепер у мережах LTE.

Проти попередника, HMD 101 4G, новинка отримала рівно чотири апгрейди. Батарея підросла з 1000 до 1200 мА·год — виробник обіцяє на 20% довшу роботу, а для кнопкового апарата це тижні очікування в режимі сну. LTE став дводіапазонним, що має покращити впевненість прийому. Оперативну і вбудовану пам’ять розширили до 24 і 48 МБ відповідно (так, саме мегабайтів — і для платформи S30+ цього достатньо), а слот microSD приймає картки до 32 ГБ. Четвертий апгрейд найкумедніший: камеру «поліпшили» з 0,1 до 0,3 мегапіксела — навіть автори витоку чесно називають це зміною радше символічною.

Решта начинки без сюрпризів: 2-дюймовий екран 320×240, чипсет Unisoc T8910FF-S, Bluetooth 4.2, 3,5-мм роз’єм для навушників, музичний програвач і, звісно, безсмертна «Змійка». Дизайн освіжили квадратним блоком камери, заокругленими рамками та яскравими кольорами корпусу, а захист IP52 убезпечить від пилу й легких бризок.

Кому це потрібно у 2026 році? Аудиторія в таких телефонів стабільна: люди старшого віку, робітники на об’єктах, де смартфон не виживе, прихильники «цифрового детоксу» і всі, кому потрібен другий телефон на тиждень заряду. Український контекст додає ще один сценарій — резервний апарат на випадок блекаутів, який тримає заряд тижнями й ловить мережу там, де смартфон уже здався. Ціну й дату виходу витік не розкриває, але попередник коштував у межах пари тисяч гривень — навряд чи Pro-версія піде далеко від цього рівня.

Нагадаємо, на протилежному полюсі бюджетного сегмента конкуренція не менш цікава: раніше ми писали про Redmi 17 5G — смартфон із величезним 120-герцовим екраном і батареєю на 6300 мА·год за близько сотні євро.