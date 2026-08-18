Кнопочные телефоны не сдаются: в сеть просочились характеристики HMD 102 4G Pro — преемника легендарных Nokia

Пока флагманы соревнуются гигагерцами и нейросетями, производитель, унаследовавший традиции Nokia, методично обновляет совершенно другой класс устройств. Инсайдер @smashx_60 опубликовал в X спецификации кнопочного HMD 102 4G Pro — телефона, который честно делает то, что делали мобильные телефоны двадцать лет назад, только теперь в сетях LTE.

По сравнению с предшественником, HMD 101 4G, новинка получила ровно четыре улучшения. Емкость аккумулятора увеличилась с 1000 до 1200 мА·ч — производитель обещает на 20% более длительную работу, а для кнопочного аппарата это недели ожидания в режиме сна. LTE стал двухдиапазонным, что должно улучшить стабильность приема. Оперативная и встроенная память расширены до 24 и 48 МБ соответственно (да, именно мегабайтов — и для платформы S30+ этого достаточно), а слот microSD поддерживает карты объемом до 32 ГБ. Четвёртое обновление самое забавное: камеру «улучшили» с 0,1 до 0,3 мегапикселя — даже авторы утечки честно называют это изменение скорее символическим.

Остальные характеристики не содержат сюрпризов: 2-дюймовый экран с разрешением 320×240, чипсет Unisoc T8910FF-S, Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъем для наушников, музыкальный проигрыватель и, конечно же, бессмертная «Змейка». Дизайн освежили квадратным блоком камеры, закруглёнными рамками и яркими цветами корпуса, а защита IP52 убережёт от пыли и лёгких брызг.

Кому это нужно в 2026 году? Аудитория таких телефонов стабильна: люди старшего возраста, рабочие на объектах, где смартфон не выдержит, сторонники «цифрового детокса» и все, кому нужен второй телефон, способный работать неделю без подзарядки. Украинский контекст добавляет ещё один сценарий — резервный аппарат на случай отключений электроэнергии, который держит заряд неделями и ловит сеть там, где смартфон уже сдался. Цена и дата выхода в утечке не раскрываются, но предшественник стоил в пределах пары тысяч гривен — вряд ли Pro-версия будет значительно отличаться от этого уровня.

Напомним, что на противоположном полюсе бюджетного сегмента конкуренция не менее интересна: ранее мы писали о Redmi 17 5G — смартфоне с огромным 120-герцовым экраном и аккумулятором на 6300 мА·ч за около сотни евро.