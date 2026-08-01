Шестое поколение на глазах у всех: Китай вновь «случайно» продемонстрировал секретный истребитель

23 июля в китайских социальных сетях появились кадры пятого замеченного прототипа J-36 — тяжелого истребителя шестого поколения, разрабатываемого корпорацией Chengdu. С момента первого полёта в конце 2024 года самолёт проходит эволюцию на глазах у общественности: каждый новый прототип фиксируют фотографы-споттеры, и по изменениям можно отслеживать ход программы.

Что видно на кадрах

J-36 сохраняет узнаваемую безхвостую схему «летающее крыло» с треугольным крылом и необычной для истребителей силовой установкой из трёх двигателей. На новом прототипе заметны доработки сопел и хвостовой части фюзеляжа, тогда как сверхзвуковые воздухозаборники DSI остались от предыдущих версий. Глубоко утопленные выхлопные каналы должны снижать тепловую и радиолокационную заметность самолета.

J-36

Аналитики отмечают: наличие нескольких прототипов с различными конфигурациями — это не признак проблем, а способ ускорить сбор данных при параллельном тестировании различных решений. Большой внутренний объём фюзеляжа намекает на назначение: не ближний манёвренный бой, а дальние рейды над Тихим океаном — охота на танкеры-заправщики, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и воздушные командные пункты противника, то есть на «нервную систему» американской авиации в регионе.

Контраст с США

Самое показательное в этой истории — сравнение темпов. Программа NGAD в США была официально закреплена за Boeing ещё в марте 2025 года, но публично F-47 до сих пор существует лишь в виде рендеров. Китай же, не имея никаких официальных подтверждений — даже название J-36 является неофициальным — регулярно «случайно» демонстрирует летающие прототипы. Такие появления в соцсетях давно считаются управляемым инструментом: Пекин демонстрирует прогресс, сохраняя формальное молчание.

Напомним, ранее мы писали о другом примере военной демонстрации Китая: запуске гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с эсминца серии Type 052D, что в четыре раза увеличивает количество носителей этого оружия.