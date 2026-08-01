Шосте покоління на очах у всіх: Китай знову “випадково” показав секретний винищувач

У китайських соцмережах 23 липня з’явилися кадри п’ятого спостереженого прототипу J-36 — важкого винищувача шостого покоління розробки корпорації Chengdu. Від першого польоту наприкінці 2024 року машина еволюціонує в публічному полі: кожен новий прототип фіксують фотографи-споттери, і за змінами можна відстежувати хід програми.

Що видно на кадрах

J-36 зберігає впізнавану безхвосту схему «летюче крило» з трикутним крилом і незвичною для винищувачів силовою установкою з трьох двигунів. На новому прототипі помітні допрацювання сопел і хвостової частини фюзеляжу, тоді як надзвукові повітрозабірники DSI залишилися з попередніх версій. Глибоко втоплені вихлопні канали мають знижувати теплову й радіолокаційну помітність машини.

J-36

Аналітики наголошують: кілька прототипів із різними конфігураціями — це не ознака проблем, а спосіб пришвидшити збирання даних, коли паралельно випробовуються різні рішення. Великий внутрішній об’єм фюзеляжу натякає на призначення: не ближній маневрений бій, а далекі рейди над Тихим океаном — полювання на танкери-заправники, літаки далекого радіолокаційного виявлення та повітряні командні пункти противника, тобто на «нервову систему» американської авіації в регіоні.

Контраст із США

Найпоказовіше в цій історії — порівняння темпів. Програму NGAD у США офіційно закріпили за Boeing ще в березні 2025 року, але публічно F-47 досі існує лише у вигляді рендерів. Китай натомість без жодних офіційних підтверджень — навіть назва J-36 неофіційна — регулярно «випадково» демонструє літаючі прототипи. Такі появи в соцмережах давно вважаються керованим інструментом: Пекін показує прогрес, зберігаючи формальну мовчанку.

Нагадаємо, раніше ми писали про інший приклад китайської військової демонстрації: пуск гіперзвукової протикорабельної ракети YJ-20 з масового есмінця Type 052D, який учетверо збільшує кількість носіїв цієї зброї.